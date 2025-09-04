Se acordó, un poco tarde, que era la madre: Handan llega a reclamarle cariño a Kumru en Pasión Prohibida

Handan, es la madre de Kumru pero en la comodidad de una vida ya resuelta económicamente nunca maternó y por ende no generó vínculo con su hija. Ahora llega a Pasión Prohibida con pretensiones que encuentran recelo e indiferencia. Mirá lo que se viene en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Handan llega a Pasión Prohibida pretendiendo que Kumru actúe como su hija, pero se olvida que como no maternó y por ende, no creó y construyó ese vínculo no va a recibir nada del otro lado. Así, la aparición de este personaje en la novela de las siestas de El 9 Televida puede servir, no sólo como un hecho más de una ficción, sino para plantear el debate de los lazos afectivos en la vida de quienes ven la novela.

La inesperada visita de Handan deja a Doğan impactado. En cuanto la empleada del empresario ha pronunciado su nombre, él se queda en shock. Sin saber qué estaba pasando, Yildiz le pregunta quién es esa mujer. En ese momento, Handan entra en la casa y directamente le dice a la nueva mujer de Doğan quién es ella.

En cuanto se quedan solos, Handan, con mucha soberbia, le cuestion al empresario el hecho de que echó a su hija de casa y la dejó en la calle. ALlí aprovecha y le recalca que, como madre suya, viene a protegerla. “El día que nos dejaste, perdiste esa potestad”, lanza Doğan.

Esta situación la pone muy nerviosa a Handan, quien afilando la lengua le dice: “Has echado a tu hija por culpa de tu esposa. Mi hija nació siendo una privilegiada. ¿Cómo es que vive en una casa humilde de barrio?”. Estas palabras calan profundo en Doğan.

Mientras tanto, Yildiz y su madre no pueden evitar preocuparse por esta situación. Asuman está convencida de que Handan engañó a Doğan y de ahí, la ruptura. Las dos han esperado juntas a Aysel para que les cuente todo lo que ha escuchado sobre la conversación.

