“Se acabó, ya fue”, ¿a qué se refirió la actriz de Amor a Cualquier Precio con esa fuertísima frase?

Luego de rumores, idas y vueltas sobre peleas y reconciliaciones, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio, Afra Saraçoğlu, con una tajante respuesta cerró el tema de su supuesta relación con quien fue su pareja en la novela de las noches de El 9 Televida, Mert Ramazan Demir.

Afra Saraçoğlu, quien recientemente estuvo en la Semana de la Moda en París, fue abordada en el aeropuerto por el periodista Mustafa Ağdağ de Gazete Magazine, uno de los medios más importantes de Turquía. Allí cuando el cronista le consultó sobre “su reconciliación con Mert Ramazan Demir“, la actriz de Amor a Cualquier Precio le dio una fuertísima y tajante respuesta al respecto.

Hace unos días, el mismo periodista que este miércoles se encontró con Afra Saraçoğlu en el aeropuerto de Estambul a su regreso de París, había entrevistado a Mert Ramazan Demir y cuando le consultó sobre la actriz con quien compartió el set en Yalı Çapkını, el actor simplemente se rió y no dijo nada, como siempre.

El fandom #AfRam que ya venía vapuleado por el escándalo de julio, cuando salieron a la luz imágenes del actor besando a una chica que no era Afra, tomó esta sonrisa de Mert como una buena señal. Las fanáticas interpretaron que la relación en la (supuesta) pareja había mejorado.Cabe destacar que los rumores de ruptura entre los protagonistas de la novela de las noches de El 9 Televida surgieron en febrero cuando se dejaron de seguir en redes sociales. Y todo indica que el quiebre que allí se produjo no tiene solución.

Data que confirmó la misma actriz que hizo de Seyran, cuando este miércoles le contestó con un tajante y durísimo: “Se terminó, ya fue”, a la pregunta del periodista sobre la reconciliación con Mert Ramazan Demir.

Más allá de la dura respuesta, es la primera vez que la actriz habla sobre su vínculo con Mert Ramazan Demir. Hasta hoy, siempre, ambos actores de Amor a Cualquier Precio, nunca confirmaron su vínculo romántico fuera del set, aunque las imágenes eran más que elocuentes.

Todo indica que el fandom deberá aprender a disfrutar de ambos como los grandes profesionales de la actuación que son y nada más. El amor que fue quedará en el recuerdo, pero en Mendoza corren con ventaja, es que aún El 9 Televida emite la serie que vio nacer este épico amor que ha sido tan grande y fuerte que hasta escribimos en Mendoza, sobre ellos.