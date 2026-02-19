Se abren las puertas: llega “Gran Hermano: Generación Dorada” a El 9 Televida con una propuesta renovada

El reality más famoso del mundo regresa a la pantalla mendocina con una edición especial que promete marcar un hito en la historia de la televisión. Con la conducción de Santiago del Moro, esta nueva temporada celebrará un aniversario clave con cambios estructurales, una casa rediseñada y un casting que dará que hablar desde el primer minuto.

La espera terminó para los fanáticos del formato. Este lunes 23 de febrero, a las 22:15 hs, El 9 Televida estrenará “Gran Hermano: Generación Dorada”, bajo la conducción del carismático Santiago del Moro. Para esta edición 2026, la producción ha decidido tirar la casa por la ventana con un arranque inédito: el estreno estará dividido en dos partes. La presentación de los nuevos habitantes de la casa más famosa continuará el martes 24 de febrero, permitiendo que el público conozca a fondo cada perfil en un inicio de ciclo extendido y cargado de adrenalina.

Una de las grandes incógnitas de esta temporada era el perfil de los elegidos. Aunque se especuló con una edición de famosos, Santiago del Moro aclaró que no buscan celebridades, sino personalidades fuertes. El conductor fue tajante al explicar que, si bien algunos pueden tener exposición previa, el foco está puesto en la estrategia y la convivencia extrema. Este casting competitivo convivirá en una casa que presenta cambios estructurales impactantes: contará con dos piletas (una climatizada y otra con arena tipo playa), un gimnasio renovado y la misteriosa “puerta roja”, un nuevo elemento que promete cambiar las reglas del juego.

La conectividad será total para no perderse nada de lo que ocurra bajo el ojo de la cámara. La transmisión de 24 horas estará disponible de forma gratuita por DGO, mientras que las galas se podrán revivir en Prime Video. El mundo digital también tendrá un rol protagónico con los streams de Telefe, donde Lucila “La Tora” Villar y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo a todo lo que suceda. Como novedad absoluta, debutará “Gran Hermano: La Cumbre”, un espacio donde Santiago del Moro tendrá un mano a mano exclusivo con el participante expulsado inmediatamente después de salir de la casa.

Con el inicio fijado para este lunes a las 22.15 hs por El 9 Televida, la expectativa en Mendoza es total. La producción ha diseñado esta “Generación Dorada” para homenajear el cuarto de siglo del reality, sumando incluso una “placita” y un caño en el patio para las pruebas semanales. Todo está listo para que los nuevos jugadores comiencen a escribir su historia en una casa que, según adelantó el propio conductor, tiene secretos incluso en los cuartos que todavía no han sido revelados. La estrategia, la pasión y el encierro vuelven a ser los dueños del rating.