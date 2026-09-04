SAUDA S.R.L. advierte sobre la circulación de cheques falsificados a su nombre

La empresa solicita a comercios, entidades y particulares abstenerse de recibir cualquier cheque atribuido a SAUDA S.R.L. sin previa verificación directa.

SAUDA S.R.L. alerta a la comunidad comercial y financiera sobre la detección de cheques falsos o apócrifos emitidos en nombre de la empresa por terceros ajenos a la sociedad.

Ante esta situación, se solicita a comercios, entidades y particulares abstenerse de recibir cualquier cheque atribuido a SAUDA S.R.L. sin previa verificación directa. Para validar la autenticidad de los valores antes de su aceptación, se debe enviar un correo electrónico a:

Contacto de verificación: sergio.carelli@saudasrl.com.ar (Gerente de Seguridad y Gestión de Delitos)

La empresa ya ha presentado la correspondiente denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza. Se solicita a quienes hayan recibido un comprobante dudoso a comunicarse al mismo correo para aportar antecedentes a la investigación judicial.