Sastrería deconstruida para vencer al calor con estilo

Cuando la sastrería se libera de su rigidez invernal para conquistar el verano, aparece la tendencia de la sastrería deconstruida. Una apuesta por siluetas fluidas, tejidos ligeros y la ausencia de forros y hombreras, que redefinen al sastrero a pleno. Descubrí cómo integrar todo.

La sastrería, el arte de confeccionar prendas a medida, siempre ha sido sinónimo de poder y estructura. Sin embargo, su rigidez tradicionalmente ha chocado con la necesidad de frescura que impone el verano. Para 2026, la moda ofrece una solución brillante: la sastrería deconstruida. Esta tendencia no solo permite mantener la sofisticación del traje en climas cálidos, sino que lo transforma en una expresión de estilo moderno y relajado.

¿Qué es la sastrería deconstruida?

La sastrería deconstruida es una técnica que despoja a las prendas de traje de sus elementos internos estructurales. Esto incluye:

Ausencia de hombreras: Se eliminan las hombreras rígidas que definen la forma del hombro, resultando en una caída del tejido más natural, fluida y relajada .

Siluetas sueltas: Las chaquetas y pantalones adoptan cortes más amplios y oversize, lo que permite la circulación del aire y evita que la tela se adhiera al cuerpo.

El resultado es una prenda que mantiene el corte formal y la precisión del sastre, pero se siente tan ligera como una camisa, lo cual es vital para las altas temperaturas.

Las prendas clave del verano sastre

La tendencia se articula en torno a piezas versátiles que pueden combinarse o usarse solas:

-La americana o chaqueta fluida: Es la pieza central. Debe ser ligera, preferiblemente sin forro, con un largo ligeramente oversize y confeccionada en materiales naturales que permitan la transpiración. Los colores neutros (beige, arena, blanco roto, gris perla) son los más buscados.

-Pantalones de pinzas anchos: El pantalón de sastrería de verano se lleva suelto y a menudo con pliegues (pinzas) en la cintura. El largo puede ser completo o ligeramente acortado (tobillero), lo que añade un toque moderno y favorece la ventilación.

-El chaleco como protagonista único: El chaleco (vest) se consolida como una prenda superior independiente, llevado sin nada debajo (o solo con un bralette). Se convierte en una alternativa elegante a la blusa, perfecto para un look profesional y fresco.

-Faldas y bermudas de sastrería: Las faldas midi plisadas y las bermudas de corte impecable, confeccionadas en tela de traje, sustituyen al pantalón largo, manteniendo la formalidad en la parte inferior.

Tips para usar la sastrería deconstruida

Integrar esta tendencia requiere estrategia para maximizar la frescura:

Tejidos inteligentes: Priorizá materiales naturales y ligeros. El lino, el algodón fresco y las mezclas de seda/lino son ideales por su capacidad de transpirar y secar rápidamente. Evita el poliéster o las lanas pesadas.

La camiseta reemplaza la camisa: Para un look moderno y fresco, sustituye la camisa de botones por una camiseta de algodón fino de cuello redondo o un top lencero. Esto le resta formalidad a la chaqueta, pero le suma confort.

Monocromía suave: Utilizá el mismo color o tonalidad en la parte superior e inferior (por ejemplo, chaqueta y pantalón beige). La monocromía alarga la silueta y hace que el look se vea intencional y pulido, incluso si las prendas son sueltas.

Calzado estratégico: El calzado abierto es clave. Combiná el traje deconstruido con sandalias minimalistas de tiras finas, mocasines sin calcetines o zapatillas blancas de corte clásico. Esto rompe la rigidez y ancla el look en el verano .

La sastrería deconstruida es la prueba de que la elegancia no está reñida con la comodidad térmica. Es una invitación a vestir con intención, aprovechando la precisión del corte sastre sin someterse a sus estructuras tradicionales.