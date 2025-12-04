Santiago del Moro y un anuncio sobre el casting de Gran Hermano, edición 2026

Falta aún para que el reality más famoso del mundo regrese a la pantalla de El 9 Televida, pero su conductor, Santiago del Moro, ya salió a agitar con un comunicado en sus redes sobre el casting. ¿De qué se trata? Acá te contamos.

A través de sus redes sociales, Santiago del Moro realizó un importante anuncio sobre Gran Hermano, generación dorada. La nueva edición del reality más famoso del mundo que se verá en El 9 Televida en 2026. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor reveló: “Martes 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana en La Paz 950 (Martínez), última oportunidad. Casting abierto: presentación + por qué GH los tiene que elegir”.

Del Moro confirmó que la producción de Gran Hermano 2026 está terminando de definir a los últimos participantes de la nueva edición. Aunque la fecha exacta de estreno aún no fue anunciada, ya se sabe que el reality regresará en febrero. Vale recordar que no es necesario ser una figura conocida para ingresar a la casa más famosa del país.

¿Cómo inscribirse en la próxima edición de Gran Hermano?

La inscripción para el casting está abierta desde junio de 2025. Para participar, hay que ingresar a granhermano.mitelefe.com y completar un formulario, al que se debe adjuntar un video de presentación de hasta dos minutos. Además, el 16 de diciembre será la última oportunidad para entregar el casting de manera presencial, aunque la modalidad online seguirá disponible.

Según detalla la página oficial del programa, el video puede subirse a YouTube, Vimeo o cualquier plataforma similar. Luego, solo hay que copiar el enlace y pegarlo en el espacio correspondiente dentro del formulario.

“Podrán inscribirse influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa, pero también personas totalmente anónimas. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque en All Stars hay exparticipantes y acá pueden participar todos”, anunció el conductor en su momento.

“Además, Gran Hermano podrá emitir Golden Tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir, que además de la gente que se inscriba, también podrá convocar a su criterio a jugadores con el único requisito de ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano”, informó Santiago del Moro.