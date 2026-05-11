Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y subió la apuesta de lo que se viene

Durante la velada, el animador sorprendió a los concursantes en la arena del estudio, donde descubrieron el premio del próximo desafío, y luego compartió una cena íntima en la que además entregó mensajes clave. Una noche inolvidable se vivió este domingo en El 9 Televida.

Este domingo 10 de mayo, el conductor Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para presentar el desafío del auto 0 km. El objetivo fue motivar a los jugadores de El 9 Televida tras dos meses de encierro, revelando que el premio es un Chevrolet Sonic RS 2027.

El vehículo, que llegará al mercado argentino en junio, es un SUV con estilo coupé valuado en $39.690.900. El conductor sorprendió a los participantes en la arena de la casa y luego compartió una cena íntima antes de la gala de eliminación de este lunes.

Detalles del premio mayor

El modelo RS por el que competirán destaca por su enfoque deportivo, motor turbo de 1.0 litros y tecnología de avanzada. Con una estética moderna y llantas de 17 pulgadas, el rodado se convirtió rápidamente en el gran deseo de los concursantes.

Santiago del Moro explicó que el vehículo posee 116 CV y un diseño inspirado en modelos eléctricos globales. Las dimensiones y la suspensión elevada aseguran un confort ideal tanto para la ciudad como para viajes largos, lo que aumentó la expectativa de los jugadores.

Emoción y palabras de aliento

Durante la cena, el animador reveló a cada participante dos palabras enviadas por sus familiares. Estos mensajes secretos generaron lágrimas y mucha intriga, ya que funcionan como una guía estratégica para lo que queda de competencia dentro de Gran Hermano.

Antes de retirarse, el conductor dejó una valija misteriosa en el living de la casa. El Big será el encargado de informar cuándo podrán abrirla para conocer las reglas finales de este desafío que promete paralizar a Mendoza.