Santiago del Moro dio detalles de la nueva edición de Gran Hermano que se viene a la pantalla de El 9 Televida

Santiago del Moro, su conductor, fue quien brindó todos los detalles del inicio del programa que promete volver a encender la televisión argentina.

Gran Hermano, generación dorada enciende motores. Así lo confirmó en A la Barbarossa su conductor, Santiago del Moro, y adelantó los cambios que habrá en la casa. A través de un enigmático posteo en la red, dio a entender que Gran Hermano Generación Dorada comenzará el lunes 2 de febrero de 2026 en El 9 Televida.

En diálogo con Georgina Barbarosa y el equipo de A la Barbarossa, del Moro detalló: “Hace cuatro, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ‘generación dorada’ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar”.

“Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales“, afirmó.

“Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante. Aún no hay famosos confirmados“, agregó. Sobre las críticas que recibió en las temporadas anteriores del reality, manifestó: “Yo le pongo el pecho a un formato muy picante y por eso a veces me critican por demás, me meto en el barro, pero yo defiendo a la gente que labura, y lo hacemos con mucha responsabilidad”.

“Todos van a poder participar: influencers, deportistas, ex jugadores de GH, artistas y cualquier persona que se considere famosa y también personas anónimas”, explicó del Moro al aire del programa que todas las mañanas El 9 Televida emite al término de Cada Día.

Durante el martes 16 de diciembre se llevó a cabo el último casting presencial para entrar a la casa, en los Estudios Ronda de Telefe, en Martínez, y hubo más de cinco cuadras de fila. Incluso, algunas personas acamparon durante 20 días para tener la oportunidad de cumplir su sueño en la casa más famosa del país.