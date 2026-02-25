Santiago del Moro anunció la “placa mixta”: el nuevo sistema que cambiará Gran Hermano para siempre

En un anuncio bomba, el conductor reveló que la primera nominación de la “Generación Dorada” combinará votos positivos y negativos. Los participantes no sabrán las reglas y la incertidumbre promete generar un caos estratégico dentro de la casa.

Si los participantes creían que por ser veteranos de la televisión tenían el juego controlado, se equivocaron. Este martes, Santiago del Moro sacudió el tablero de Gran Hermano, generación dorada en El 9 Televida, al anunciar la implementación de la “placa mixta”, un formato inédito que debutará en la primera gala de nominación y que promete dejar a varios jugadores fuera de combate.

¿Cómo funciona la placa mixta?

El sistema es complejo y está diseñado para premiar el cariño del público, pero también para castigar la indiferencia. Según explicó el conductor, habrá un mínimo de siete jugadores nominados y el proceso se dividirá en dos etapas críticas:

Etapa de Salvación (Voto Positivo): Durante las primeras 24 horas, el público votará a quién quiere que se quede. Los jugadores que reciban la mayor cantidad de votos positivos serán “bajados” de la placa y quedarán a salvo. Etapa de Eliminación (Voto Negativo): Una vez que los favoritos salgan de peligro, la placa se cerrará con los restantes. A partir de ese momento, el voto cambiará a negativo: la gente votará a quién quiere eliminar.

El factor sorpresa: jugar a ciegas

Lo más explosivo del anuncio es que los participantes no sabrán cómo funciona la modalidad. Dentro de la casa, ellos nominarán pensando en el sistema tradicional, sin imaginar que primero necesitan ser “los más queridos” para no quedar a merced del voto castigo.

“La incertidumbre será total”, adelantó del Moro, dejando en claro que el desconcierto será el principal enemigo de los estrategas. Con este cambio, el reality busca evitar que los jugadores “se duerman” y forzarlos a mostrar su verdadera personalidad desde el minuto uno.

¿Lograrán figuras como Andrea del Boca o Gabriel Lucero descifrar el juego del público o caerán en la trampa de la primera placa mixta? La tensión ya se siente en el aire y el lunes de eliminación promete ser histórico.

