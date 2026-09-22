Sanción para Mauro Icardi por un imprudente video de la China Suárez: fue inhabilitado para manejar

Un nuevo y ruidoso episodio salpica la vida de Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez. La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tomó la determinación de inhabilitar preventivamente al futbolista para conducir en todo el territorio bonaerense.

Un escandaloso video compartido por Eugenia “China” Suárez provocó una drástica sanción oficial contra Mauro Icardi. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente al futbolista tras constatarse que conducía un vehículo mientras su pareja sacaba medio cuerpo por la ventanilla en movimiento y sin cinturón. Para colmo, las autoridades descubrieron que el delantero manejaba con la licencia de conducir vencida.

La drástica resolución se desencadenó tras la viralización de un polémico video que la propia actriz subió a sus redes sociales. En las imágenes, registradas dentro de un barrio privado, se observa a la China quitarse el cinturón de seguridad, trepar a la ventanilla y sacar gran parte de su cuerpo fuera del habitáculo mientras el automóvil avanzaba.

Licencia vencida desde 2019 y evaluación psicológica obligatoria

Lejos de detener la marcha para frenar la imprudencia, Icardi continuó al volante. Esta omisión fue calificada por las autoridades como una grave conducta negligente que puso en riesgo la vida de los ocupantes y de terceros. Sin embargo, al cruzar los datos del conductor, la Provincia descubrió un agravante insólito: Mauro Icardi circulaba con la licencia de conducir vencida desde mayo de 2019.

Ante el cúmulo de infracciones bajo la Ley Provincial N° 13.927, la sanción fue inmediata y estricta. A partir de esta inhabilitación preventiva, si el delantero de 33 años pretende tramitar un nuevo registro en su jurisdicción, no podrá hacerlo de manera directa: el futbolista deberá someterse obligatoriamente a una rigurosa evaluación psicológica que determine fehacientemente si se encuentra psíquicamente apto para volver a tomar el volante en la vía pública.

Mala racha al volante y futuro futbolístico incierto

El escándalo vial le llega al rosarino en un momento de absoluta incertidumbre deportiva. Tras desvincularse del Galatasaray y quedar como agente libre, su representante Letterio Pino busca club en el mercado europeo y sudamericano.

Pese al interés reciente de la Lazio —desestimado a último momento por el DT Gennaro Gattuso—, medios británicos como The Sun señalan que el Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi evalúa incorporarlo sin costo para frenar su sequía goleadora. En el radar del atacante también aparecen alternativas como Olympiacos, PAOK, Everton y el Atlético Mineiro.