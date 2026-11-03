Samba, camarones y salvación femenina: las cuatro famosas que brillaron en la última chance y el nombre de la zafó de la eliminación

Samba, camarones y salvación femenina: las cuatro famosas que brillaron en la última chance y el nombre de la zafó de la eliminación

MasterChef Celebrity

Tras el exigente “Gran Premio de Brasil” con los camarones como protagonistas, la definición de la última chance dejó un duelo final protagonizado enteramente por cuatro mujeres del espectáculo: Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Josefina “China” Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci. Risas, pasos de samba y devoluciones exigentes marcaron la noche en El 9 Televida.

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Macarena Gonzalez

La noche de última chance dejó momentos desopilantes y platos a la altura de las exigencias del jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y la presencia especial de Dolli Irigoyen (en reemplazo de Germán Martitegui). Tras contrarrelojes, paradas en boxes y sabores tropicales, la evaluación final redujo las expectativas de salvación a un cuarteto netamente femenino. Mirá lo que dejó el vibrante lunes en MasterChef Celebrity en El 9 Televida.

Entre la samba y los sabores de Brasil

Las cuatro famosas destacadas de la velada imprimieron su impronta personal no solo en las hornallas, sino también al momento de presentar sus preparaciones:

  • Lizy Tagliani: Ingresó al frente bailando samba y bautizó su arroz con camarones como “marea alta”. El plato cosechó elogios de Betular, quien lo definió con humor como un “plato multicultural” por sus reminiscencias de cocina china y peruana.

  • Julieta Nair Calvo: Deslumbró con su brochette de camarones fritos acompañada de ensalada fresca y arroz con farofa, desatando una improvisada competencia de baile junto a Lizy bajo la atenta mirada de Wanda Nara.

  • La China Ansa: Apostó por camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá bajo el título “apretá el pomo”. Aunque se generó algo de tensión cuando el jurado descubrió una banana asada oculta en el arroz, su desempeño convenció al estrado.

  • La Negra Vernaci: Con un divertido intercambio de apodos con Betular —quien la rebautizó momentáneamente como “Dora la exploradora”—, la locutora presentó camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca. El momento risueño llegó cuando Wanda le preguntó si prefería a Martitegui o a Dolli; tras elegir a esta última, la exigente chef le puso un freno inmediato, advirtiéndole que en ese instante “Germán habla a través de ella”.

Quién se salvó y quiénes van a la gala de eliminación

Minutos más tarde, tras un riguroso análisis de los platos, el jurado deliberó y determinó que Elizabeth “La Negra” Vernaci fue la mejor de la noche de última chance, logrando el codiciado pasaporte al balcón y salvándose de la quinta gala de eliminación.

De esta manera, el resto de los participantes quedó confirmado para afrontar el próximo domingo de sentencia y expulsión: Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore, China Ansa, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Campi.

Seguí todas las galas, las eliminaciones y todo lo que pasa en MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.

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