“Salten todos”: el emocionante video que la AFA lanzó para encender la previa contra Inglaterra

A horas de la semifinal del Mundial 2026, la Selección reaviva la mística con un spot cargado de épica, memoria colectiva y un sutil guiño a nuestra historia que se volvió viral.

La previa del partido más esperado del año no se juega solo en la cancha de Atlanta. Horas antes del choque clave entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sacudió las redes sociales con el lanzamiento de “Salten todos”, un spot publicitario cargado de emoción que busca encender la mística de los hinchas en cada rincón del país.

El video apela de forma directa a la identidad futbolera argentina y a un clásico de la tribuna, pero con una vuelta de tuerca poética: “Salten. Salten todos para ganarle al que no salta. Desde donde estén”, arranca la potente voz en off del clip.

Del salto de Diego en el 86 a los goles de Messi en 2026

Lejos de buscar la confrontación, la pieza audiovisual de la AFA resignifica el histórico canto “el que no salta, es un inglés” para transformarlo en una invitación a la unión colectiva. El relato visual construye un puente perfecto entre las dos máximas leyendas de nuestra historia:

La eternidad de Maradona: El video recupera imágenes del icónico primer gol de Diego a los ingleses en el Mundial de México 1986. “Salten por la historia, como saltó alguna vez aquel diez… que esta tierra se la banca” , relata el spot.

El presente de Messi: Conecta de inmediato con la actualidad de un Lionel Messi imparable, que lidera la tabla de goleadores de este Mundial junto a Kylian Mbappé con ocho gritos.

Un clásico que excede lo deportivo

Aunque Lionel Scaloni mantiene su habitual perfil bajo y repite que “es solo un partido de fútbol”, el cruce contra Inglaterra siempre despierta fibras muy sensibles en el pueblo argentino. El video juega brillantemente con esos silencios: no menciona las Islas Malvinas ni los conflictos históricos de forma explícita, pero lo sugiere todo apelando a la memoria afectiva.

“Salten por sus compañeros, por sus hermanos y por todos los argentinos que saltaron a la eternidad”, expresa el emocionante cierre de la pieza, mientras se suceden imágenes de César Luis Menotti y de otros grandes referentes que ya no están.

A pocas horas de que ruede la pelota, la AFA instaló la consigna que unirá a millones de argentinos frente a la pantalla de El 9 Televida: si el país salta unido, la gran final del mundo estará a solo un paso.

Disfrutá de la previa de la semifinal y de todo el partido a través de la pantalla de El 9 Televida.