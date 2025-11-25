¿Sale un ex de Wanda y entra otro ex a MasterChef Celebrity?

El programa de cocina de las noches de El 9 Televida ya piensa en el reemplazo de Maxi López frente al inminente nacimiento de su quinto hijo. Mirá los nombres que suenan para reemplazarlo.

Desde el comienzo de MasterChef Celebrity se sabía que la presencia de Maxi López estaría llena de intermitencia, ya que está a punto de ser padre de su quinto hijo. Su esposa Daniela Christiansson está en el octavo mes de embarazo y en Londres por lo que sus ausencias están más que justificadas. Lo que no deja de generar resquemor en la producción del reality de El 9 Televida porque las interacciones entre Wanda y Maxi son las que más repercusión generan, así que el nombre que surgió para que ocupe el lugar del exfutbolista es otra persona vinculada al pasado de la conductora.

Ya está todo acordado para que Maxi López se vuelva a ausentar de MasterChef Celebrity. El exfutbolista viajará a Londres el próximo 05 de diciembre para estar presente en el nacimiento de su quinto hijo. “Maxi viajaría el 5 de diciembre, por lo cual todavía tiene tiempo de dejar programas grabados y volvería el 5 de enero”, definió Pallares.

Y Rodrigo Lussich observó de cara a esta logística: “O sea, el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones son porque gana MasterChef“, añadió el conductor de Intrusos al aire.

Ante esta inminente ausencia, lo que la producción buscó es generar más controversia y para ello, parece que el nombre indicado es otro ex de Wanda Nara.

“El que está cerrado para ingresar en lugar de Maxi López, que después tal vez vuelve, es L-Gante”, detallaron en el programa de chimentos e información del espectáculo de América.

Wanda Nara y L-Gante se separaron definitivamente en abril de 2025 después de reencontrarse tras un tiempo distanciados. Tras el anuncio de separación del cantante, ambos dejaron de seguirse en las redes y cada uno siguió su camino.