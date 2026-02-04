Sacudida 2026 para la televisión: ¿No sigue La Peña de Morfi y se vienen más cambios en A la Barbarossa?

La noticia bomba afecta directamente a la programación de El 9 Televida. Mientras Lizy Tagliani y Diego Leuco esperan definiciones, se revelaron los verdaderos motivos de la ausencia de Nancy Pazos en el ciclo de Georgina Barbarossa.

El 2026 arrancó con fuertes rumores de pasillo que mantienen en vilo a los televidentes de El 9 Televida. La mayor incógnita recae sobre La Peña de Morfi, el clásico dominical que, según informó Ángel de Brito, no tiene su continuidad asegurada. A pesar del éxito de la dupla conformada por Lizy Tagliani y Diego Leuco, el canal aún no ha confirmado una nueva temporada, dejando el destino del programa en un mar de dudas.

Mientras Lizy Tagliani delega sus negociaciones en manos de su representante, Gustavo Yankelevich, Diego Leuco tiene prevista una reunión clave a mediados de febrero. El periodista estaría analizando nuevos horizontes dentro de la señal, con el deseo de encabezar un formato de entretenimientos. “Diego quiere conducir un programa de preguntas y respuestas”, reveló el conductor de LAM, sugiriendo que el ciclo creado por Gerardo Rozín podría quedar huérfano de conductores o, en el peor de los casos, fuera de la grilla.

Por otro lado, el clima en A la Barbarossa también genera suspicacias debido a la prolongada ausencia de Nancy Pazos. Tras versiones que la vinculaban con un pase a El Trece —desmentido por la gerencia de dicho canal—, se supo que la periodista no regresará al panel de Georgina Barbarossa hasta marzo. Aunque se rumoreó un pedido de aumento salarial desmedido tras la llegada de Gustavo Scaglione a la dirección, De Brito aclaró que la demora se debe estrictamente a unas vacaciones de la panelista en Nueva York.

“Pazos es empleada del canal desde 2018 y su contrato se renegocia anualmente”, explicó el periodista para desactivar las polémicas. Sin embargo, en un año de cambios estructurales, la audiencia de El 9 Televida deberá esperar hasta el próximo mes para saber si el equipo de la mañana recupera su voz más combativa y si los domingos volverán a tener el aroma de la música y la cocina en vivo.

¿Cuántos cambios se vienen este 2026 en la pantalla de El 9 Televida? Para saberlos, no te despegues del televisor.