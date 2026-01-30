Sacrificios extremos y corazones rotos: todo es drama en “La Traición”

Una donación de órgano inesperada desata una guerra de celos entre Kahraman y Tolga, mientras los fantasmas del pasado regresan para acechar a Güzide. Mirá lo que se viene en febrero en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Las tardes mendocinas se ven revolucionadas por cada giro de La Traición, el suceso turco de las siestas de El 9 Televida. En los capítulos más recientes, la trama alcanzó un punto de máxima tensión cuando Oylum decidió comunicarle a su familia una noticia impactante: le donará su riñón a Tolga. Esta decisión heroica, lejos de traer paz, profundizó la grieta con Kahraman, quien ya arrastraba una profunda inseguridad por el vínculo entre su pareja y el joven enfermo.

Aunque Kahraman intentó mostrarse comprensivo al principio, tras la operación la situación se volvió insostenible. Al ver a Oylum junto a Tolga, su desconfianza explotó, llevándolo a tomar la trascendental decisión de separarse. Sin embargo, este conflicto no termina ahí, ya que la postura de Oylum provocará un fuerte enfrentamiento con Mualla, sumando más presión a una familia que parece estar siempre al borde del abismo.

En paralelo, el triángulo central vive momentos decisivos. Tras la marcha de Sezai, el astuto Tarık aprovecha cada oportunidad para recuperar terreno y estar cerca de Güzide. Mientras ellos le dan la bienvenida a un nuevo integrante a su círculo familiar, Sezai se refugia en su dolor junto a Nazan, quien está a punto de realizar un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Cabe recordar que Güzide ya venía golpeada tras confrontar a Sezai por unas fotos que lo vinculaban con otra mujer.

Por último, la adrenalina sube con la desaparición de Serra. En su afán por escapar de las amenazas de muerte de Oltan, la joven buscó refugio en Ipek y en una amiga cercana, tentando a la suerte frente a un Oltan que ha subestimado su ambición. Pero Serra no es la única con planes contra la familia Kaşifoğlu, dejando el terreno preparado para nuevas revelaciones en el prime time vespertino de Mendoza.