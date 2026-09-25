Sabrina Rojas anticipó su participación en PH y sorprendió con una confesión

La cuenta regresiva para la entrega de este sábado por la noche de PH, Podemos Hablar ya comenzó y Sabrina Rojas aportó valiosos detalles sobre lo que se verá en pantalla de El 9 Televida.

En la previa de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar por El 9 Televida, Sabrina Rojas rompió el silencio y contó los entretelones de la exigente grabación conducida por Andy Kusnetzoff. La actriz y conductora adelantó que la jornada estuvo atravesada por momentos de profunda emoción en los que debió hacer un esfuerzo por contener las lágrimas. Además, fiel a su estilo descontracturado, reveló cómo cambió de opinión respecto a Flavio Azzaro, con quien compartió estudio junto a un variopinto grupo de invitados.

“Estoy cansada porque vengo de grabar PH y estuve parada como en mis épocas en que era promotora. Fui con unos tacos enormes, ocho mil horas, y se hace largo”, relató de manera distendida sobre las exigencias del formato.

Sin embargo, Rojas destacó la hospitalidad del conductor del ciclo: “Cuando llegás, te dan un camarín, Andy te viene a saludar; eso lo hacen pocos”, remarcó sobre la atención previa a salir a escena.

Emoción contenida y un cambio de opinión sin filtro

Al momento de recordar los pasajes más intensos del famoso punto de encuentro, la modelo admitió haber estado al borde de las lágrimas al abordar historias personales, aunque prefirió ponerle humor a la situación: “Estuve a punto de llorar, te emocionás al hablar. Me concentré para no llorar, porque se te desfigura la cara cuando llorás, se te corre el maquillaje”, lanzó con ironía.

Por otro lado, la mesa que completarán Sofi Martínez, Yanina Zilli, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro dejó tela para cortar. Rojas confesó que tenía un prejuicio marcado con el periodista deportivo debido al recordado enfrentamiento mediático que este mantuvo con Mauro Zárate y Natalie Weber, amiga cercana de la actriz.

Sin embargo, la convivencia en el set cambió completamente su mirada: “Yo terminé pegando onda con él. Me cayó como el or… toda la vida, pero lo conocí y me cayó mejor”, remató sin filtro sobre el inesperado acercamiento.

No te quedes afuera de lo que dejará PH – Podemos Hablar este sábado a las 22 horas en El 9 Televida.