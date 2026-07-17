Sábana de hotel, ingenio y orgullo: la increíble historia detrás de la bandera de Malvinas en el triunfo ante Inglaterra

A pesar de las estrictas prohibiciones en el estadio de Atlanta, un hincha logró filtrar una pancarta casera que terminó en manos de los jugadores de la Scaloneta. “Siempre serán argentinas, no le podíamos fallar al pueblo”, lanzó Leandro Paredes.

El épico triunfo por 2-1 de la Selección Argentina ante Inglaterra en Atlanta dejó postales que ya entraron en las páginas doradas del fútbol y el folclore nacional. Más allá de los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el pase a la final del Mundial 2026, la imagen que conmovió a millones de argentinos ocurrió durante los festejos en el césped: los jugadores abrazados sosteniendo una pancarta que rezaba “Las Malvinas son argentinas”.

A cuarenta años de la histórica victoria de Diego Maradona en México 86, la carga emotiva en el Mercedes-Benz Stadium estaba a flor de piel. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la desopilante e inspiradora historia detrás de esa tela blanca que dio la vuelta al mundo.

Una sábana de hotel pintada de incógnito

La seguridad en los estadios de Estados Unidos implementó un riguroso control que prohibía explícitamente el ingreso de elementos con alusiones políticas o símbolos de la Guerra de Malvinas. Ante este panorama, el ingenio argentino hizo lo suyo.

Según reveló el usuario de X @Milo20154, la bandera fue una creación de última hora: un hincha utilizó una sábana de su hotel, la pintó a mano alzada con fibras negras y se las ingendió para pasarla camuflada entre sus pertenencias. En medio del delirio tras el pitazo final, el fanático logró acercarse a la baranda y tirársela a los futbolistas.

“Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, relató con naturalidad Gonzalo Montiel al ser consultado por el equipo de TN en la zona mixta.

El orgullo de Lo Celso y las fuertes palabras de Paredes

El encargado de levantar el trapo casero y llevarlo al centro de la cancha fue Giovani Lo Celso, quien junto al defensor Lisandro Martínez la estiraron con orgullo frente a las enfervorizadas tribunas colmadas de hinchas celestes y blancos.

Minutos más tarde, en una entrevista exclusiva con la periodista Sofi Martínez para Telefe, Leandro Paredes no ocultó la enorme emoción que significó el desquite deportivo ante los británicos y dejó una frase contundente:

“Las Malvinas serán siempre argentinas. No le podíamos fallar al pueblo argentino. Me voy a guardar lo que pienso realmente sobre lo que se siente ganarle a Inglaterra, pero es una emoción increíble por todo lo que genera. Sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta”.

“Por Malvinas, por el Diego…”

El partido se disputó bajo la atenta mirada de un planeta fútbol que recordó de inmediato el conflicto armado de 1982. Si bien en la previa el director técnico Lionel Scaloni intentó bajar los decibeles y pidió no mezclar el deporte con la guerra, la mística resultó inevitable para los propios futbolistas.

De hecho, la reivindicación de las islas forma parte del nuevo “himno” de la Scaloneta en los vestuarios estadounidenses. La canción “La cuarta estrella” lo deja en claro en su estrofa principal, alimentando la ilusión de cara a la gran definición del domingo ante España: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”.

Seguí toda la pasión que despierta la Selección Argentina camino a la final en Nueva Jersey en la pantalla de El 9 Televida.