 Running: ¿cómo elegir tu primer par de zapatillas según tus necesidades?

Dar el primer paso en el mundo del running es una decisión transformadora, pero el entusiasmo inicial debe ir acompañado del equipo adecuado. La elección de las zapatillas no es una cuestión meramente estética; es la base de la prevención de lesiones.

En el running, la clave para mantener la motivación a largo plazo radica en varios puntos: Desde entender la propia pisada hasta encontrar el equilibrio justo entre amortiguación y estabilidad. Conocer tu perfil como corredor es indispensable para que cada kilómetro recorrido sea seguro, eficiente y, sobre todo, disfrutable.

Para quien se asoma por primera vez al asfalto o a los senderos, el calzado es la inversión más crítica. Unas zapatillas mal elegidas pueden convertir una actividad saludable en un foco de dolores articulares y frustración. Por ello, antes de dejarse llevar por colores o marcas, es vital realizar un análisis de las necesidades biomecánicas individuales.

El diagnóstico inicial: Más allá del diseño

El punto de partida para cualquier principiante debería ser una visita a tiendas que ofrezcan análisis de la pisada. Identificar si sos pronador (el pie colapsa hacia adentro), supinador (el apoyo es hacia afuera) o neutro es el primer filtro para descartar modelos que podrían perjudicar tu técnica. Según publicaciones de referencia como Runner’s World, no existe la “mejor zapatilla” universal, sino la que mejor se adapta a la estructura de tu pie y a tu peso corporal.

Dime cómo eres y te diré qué calzar

La elección del modelo ideal varía drásticamente según el perfil del nuevo deportista:

-Buscadores de confort (amortiguación alta): Si el objetivo es proteger las rodillas y los tobillos mientras la musculatura se fortalece, los modelos con amortiguación media o alta son los ganadores. Estas zapatillas actúan como un colchón que absorbe el impacto contra el suelo, ideal para quienes no tienen experiencia previa en deportes de impacto.

-Perfiles de mayor peso o inestabilidad: Para corredores más robustos o que sienten que su pisada “baila” al trotar, la clave está en la estabilidad. Los modelos con una base más ancha y una estructura firme en el arco brindan un soporte extra que evita movimientos laterales innecesarios, otorgando una sensación de seguridad indispensable en las primeras semanas.

-Deportistas activos: Quienes ya vienen de otras disciplinas y poseen una buena base física pueden permitirse zapatillas algo más ágiles y livianas. Sin embargo, no deben descuidar una amortiguación mínima, ya que el gesto técnico del running es específico y puede generar sobrecargas inesperadas en músculos que no solían trabajar de esa manera.

El ajuste perfecto: La regla del margen

Un error recurrente es comprar el talle habitual del calzado urbano. Al correr, el pie aumenta su volumen debido al flujo sanguíneo y el impacto; además, tiende a desplazarse hacia adelante en cada zancada.

Espacio en la untera: Debe sobrar aproximadamente el ancho de un dedo pulgar entre los dedos y el final de la zapatilla. Esto evita las uñas negras y las ampollas por fricción.

Debe sobrar aproximadamente el ancho de un dedo pulgar entre los dedos y el final de la zapatilla. Esto evita las uñas negras y las ampollas por fricción. Sujeción del talón: Mientras que los dedos necesitan libertad, el talón debe quedar “bloqueado” para evitar que el pie se deslice.

Mientras que los dedos necesitan libertad, el talón debe quedar “bloqueado” para evitar que el pie se deslice. La Prueba real: Siempre hay que probarse ambos pies y, de ser posible, dar unos pequeños trotes dentro de la tienda. Si sentís un punto de presión o roce mínimo en ese momento, este se multiplicará por mil después de treinta minutos de carrera.

La base de tu rendimiento

Elegir las zapatillas correctas es un acto de respeto hacia tu propio cuerpo. Un calzado optimizado no solo mejora el rendimiento y hace que correr se sienta “más fácil”, sino que actúa como un seguro contra la deserción temprana. Cuando el equipo responde, el corredor solo tiene que preocuparse por disfrutar del aire libre y superar sus propios límites.