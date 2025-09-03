Rumbo inesperado en La Voz Argentina tras un triple empate en el Team Luck Ra

Luego de un triple empate en la votación, Luck Ra tuvo que tomar la decisión final de dejar ir a uno de sus participantes. Mirá quién dejó La Voz Argentina.

Un triple empate sorprendió este martes en La Voz Argentina. En la etapa de los Rounds y luego del voto de Lali, Miranda y la Sole; Luck Ra se vio en la dificil tarea de definir quién de su equipo llegaba hasta allí. En un ambiente de alta tensión y decisiones ajustadas, a pocas semanas de la final del reality musical de El 9 Televida, conocé quién quedó eliminado.

La Voz Argentina avanza camino a la final. Ahora ya en la etapa de Los Rounds los ocho integrantes de cada equipo se presentan en el escenario y son evaluados tanto por su coach como por el jurado, integrado por Lali Espósito, Soledad y Miranda!. En esta instancia, el coach del equipo tiene la potestad de salvar a tres concursantes de manera directa, mientras que el resto otorga puntajes a los participantes restantes. El sistema establece que quien obtenga la menor puntuación debe abandonar la competencia, reduciendo así el grupo a siete integrantes por equipo. Pero este martes, cuando fue el turno del Team Luck Ra, sucedió algo que nadie esperaba: un triple empate.

Tras las presentaciones en vivo, el cuartetero eligió salvar a Nicolás Behringer, el dueto de Enrique y Tomás Olmos, y Emma Roach, asegurando su continuidad en el certamen. De acuerdo con los resultados, Thomas Dantas y Federico Mestre se sumaron a la lista de salvados. La gala tomó un rumbo inesperado cuando se anunció un triple empate entre Natalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone.

Ante este escenario, la producción determinó que la decisión final recayera nuevamente en Luck Ra, quien debió elegir a dos participantes para continuar en la competencia y dejar fuera a uno. Tras una deliberación visible en pantalla, el coach optó por salvar a Natalie Aponte y Lucas Barros. De este modo, Eduardo Desimone se convirtió en el eliminado de la noche.

Luck Ra se mostró angustiado por haber sido él quien tome la decisión final, tanto por el desarrollo y la evolución del participante en el certamen, como por el triple empate fuera de lo común. “¿Por qué me pasa esto a mí?”, le dijo al conductor del certamen, aún con bronca por lo sucedido.

Para saber qué sucede con el equipo Miranda! no te pierdas este miércolas La Voz Argentina, al término de Amor a Cualquier Precio, en El 9 Televida.