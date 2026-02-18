Rumbo al centenario: el Pasaje San Martín se prepara para recuperar su esplendor histórico

En el corazón del centro mendocino, el histórico Pasaje San Martín inició en noviembre pasado una nueva etapa de restauración arquitectónica y reactivación cultural en el marco de su centenario, consolidándose como uno de los sitios históricos más significativos de la Ciudad de Mendoza.

Inaugurado el 11 de noviembre de 1926, el primer edificio en altura de Mendoza atraviesa una etapa de renovación integral. Bajo la gestión de Paola Arcaná, el proyecto busca poner en valor sus vitrales, ascensores originales y estructura pionera, transformándolo en un polo cultural y turístico clave para el microcentro de cara a sus 100 años como emblema de la Ciudad de Mendoza.

El Pasaje San Martín inició una ambiciosa etapa de restauración arquitectónica y reactivación cultural de cara a su centenario. Impulsada por la administradora Paola Arcaná, la obra busca rescatar esta “joya” urbana situada en la emblemática esquina de San Martín y Peatonal Sarmiento. La intervención no solo es estética, sino estructural, incluyendo el recambio de cañerías y la puesta en valor de elementos históricos como los ascensores Otis y los icónicos vitrales que caracterizan al edificio.

Esta construcción fue pionera en la provincia al ser el primer edificio de altura con hormigón armado, inspirado en galerías europeas. Tras resistir un sismo en 1927, apenas meses después de su apertura, el Pasaje San Martín marcó el inicio de la Mendoza en altura y de los códigos de construcción sismorresistente. Según Arcaná, el criterio actual es “volver a la originalidad”, recuperando fachadas, luminarias y claraboyas de luz natural para respetar el diseño que sigue plenamente vigente tras un siglo.

Más allá de lo edilicio, el proyecto busca potenciar al edificio como un centro de vida urbana y turismo cultural. En coordinación con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, se desarrolla una agenda que ya incluyó la presentación de las candidatas al cetro vendimial capitalino y eventos temáticos para fechas como Navidad y Reyes. El objetivo es conjugar la vida cotidiana de quienes habitan el pasaje con una oferta de visitas guiadas y actividades artísticas mensuales.

Hacia el futuro, el desafío es la presentación de un “masterplan” en noviembre de 2026, mes del centenario. Este plan ambicioso contemplará propuestas para el sector de oficinas, locales comerciales, gastronomía y viviendas. Además, se planean anuncios especiales para aprovechar la terraza del edificio en diversos eventos. Con este enfoque profesional, se busca que el Pasaje San Martín vuelva a ser una experiencia inolvidable y un motor de revitalización para todo el centro mendocino.

Podés seguir todas las actividades de la puesta en valor del mismo en su cuenta de Instagram: @pasaje_san_martin