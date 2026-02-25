Rumbo a la gran final: quiénes son los 10 “sobrevivientes” de MasterChef Celebrity

Con el ingreso de Gran Hermano a la pantalla, el reality de cocina cambió su horario y entró en su etapa definitiva. De los 24 famosos que comenzaron en octubre, solo queda un grupo selecto que busca la gloria a mediados de marzo.

La cocina de MasterChef Celebrity está más caliente que nunca. Tras la emotiva eliminación de Andy Chango, el certamen conducido por Wanda Nara y que ahora se emite por las tardes en El 9 Televida, alcanzó una cifra clave: ya solo quedan 10 participantes en carrera. La competencia, que inició hace meses con un batallón de 24 celebridades, ahora entra en su “zona de promesas” de cara a la gran final.

El nuevo escenario: MasterChef y Gran Hermano conviven

El debut de Gran Hermano Generación Dorada obligó a El 9 Televida a mover sus fichas en la grilla de programación. Para quienes siguen el minuto a minuto de las hornallas, es importante recordar que el reality de cocina tiene nuevo horario: se emite a partir de las 2o:00 horas, abriendo lo que es el prime time de la televisión de Mendoza. Según fuentes del canal desde Buenos Aires confirmaron que el desenlace de esta temporada de MasterChef está previsto para mediados de marzo.

Los 10 finalistas: ¿Quién se queda con el trofeo?

Tras el repechaje (donde regresaron Emilia Attias, Rusherking y Esther Goris) y las sucesivas eliminaciones, este es el listado oficial de los famosos que todavía tienen chances de consagrarse campeones:

Emilia Attias

Evangelina Anderson

Claudio “Turco” Husaín

La Joaqui

Agustín “Cachete” Sierra

Ian Lucas

Sofi “La Reini” Gonet

Maxi López

Leandro “Chino” Leunis

Marixa Balli

El camino de los eliminados

La lista de los que quedaron en el camino es extensa y demuestra lo exigente que fue esta temporada. Antes de Andy Chango, nombres de peso como Susana Roccasalvo, Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking y Sofi Martínez tuvieron que colgar el delantal.

También hubo bajas sensibles por motivos personales, como la de Valentina Cervantes, o compromisos laborales previos, como el caso de Pablo Lescano, quien ni siquiera llegó a encender las hornallas en la gala inaugural.

Con el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui cada vez más exigente, la pregunta que todos se hacen en redes es: ¿Pesará más la técnica de los deportistas, el carisma de los influencers o la disciplina de los actores en estas últimas semanas?

No te pierdas cómo se define la competencia de cocina que supo conquistar a los argentinos, en El 9 Televida.