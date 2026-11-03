Rumbo a la gran final de Popstars: conocé a las ocho finalistas que van por los cinco lugares en la nueva banda Chapeaux

La recta final del reality musical Popstars llegó a su instancia más decisiva en la pantalla de El 9 Televida. Tras una exigente gala en la que las participantes cantaron junto a sus seres queridos, el jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García dio a conocer los nombres de las ocho finalistas que competirán por los cinco codiciados lugares para integrar Chapeaux, la flamante banda pop que busca consagrarse en el certamen.

El camino hacia la consagración en Popstars entró en su etapa de máxima tensión. Luego de dejar atrás una de las galas más emotivas de la temporada —donde las concursantes compartieron el escenario con familiares, novios y amigos en una evaluación centrada tanto en el talento vocal como en la convivencia y el trabajo en grupo—, el jurado deliberó para definir el futuro de la competencia.

Con cinco lugares disponibles y ocho aspirantes en carrera, la expectativa creció al máximo entre las paredes de la Casa Popstars. Tras la despedida de Constanza Sapia, Lola Santillán y Brisa Alloco Bou, quedaron confirmadas las ocho protagonistas que batallarán en la gran final:

Las ocho finalistas que van por el sueño de Chapeaux

Mía Piñeiro (18): Nieta del histórico violinista de Astor Piazzolla, Fernando Suárez Paz, destacó a lo largo del certamen por su soltura y su talento vocal.

Magalí Altamirano (19): La primera en asegurar su lugar en la casa tras deslumbrar al jurado, cuenta con experiencia previa en la industria al sumarse al elenco de Soy Luna: Volver a rodar.

Kala Bidner (21): Con un camino firme en la música que incluye haber cantado el himno nacional en la previa de la Selección Argentina, es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría.

Juana Distefano (19): Una de las grandes favoritas del público en redes sociales, combina su pasión por el canto con su faceta como creadora de contenido en YouTube.

Oriana Ledesma Castillo (22): La talentosa chaqueña que decidió pausar sus estudios universitarios de Veterinaria para apostar de lleno por su gran sueño musical.

Sofía Helmich (18): Proveniente del ámbito de las artes escénicas y la psicología, se metió en la pelea final tras una recordada versión de un clásico de Amanda Miguel.

Micaela Dobarro (21): Apasionada del teatro musical y recordada por su paso en puestas de Mamma Mia!, selló su pase con una potente interpretación de Ariana Grande.

María Adolfina Pérez (19): Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, llegó a Buenos Aires para estudiar periodismo y se quedó con el último cupo de la mano de su versatilidad artística.

Con este panorama, la tensión se apodera de la pantalla mientras las finalistas ajustan los últimos detalles para la gala definitiva que consagrará a las integrantes de Chapeaux.

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