Rulos al viento: el flequillo se anima a la moda de los rizos

Los “curly bangs” son la prueba viviente de que el cabello rizado no solo es hermoso, sino que también ofrece un abanico de posibilidades estilísticas.

El mundo de la moda y la belleza nos ha demostrado una y otra vez que no hay reglas escritas. Las tendencias van y vienen, y lo que en un momento se mostró “incorrecto”, hoy se eleva a la categoría de must-have . El flequillo, esa pequeña porción de cabello que enmarca el rostro, no es ajeno a este ciclo. Durante años, el flequillo liso y pulcro fue el estándar, pero en la actualidad, con el auge de la naturalidad y la celebración de la diversidad capilar, los rizos se han apoderado también del flequillo .

Esta tendencia, que gana cada vez más adeptos, no solo es un grito de libertad estilística, sino que también es una afirmación de la belleza en su estado más genuino. Atrás quedaron los días en los que las personas con cabello rizado sentían la necesidad de alisar su flequillo para que “se vea bien”. Ahora, lucir los rizos en el flequillo no es solo una opción, es una declaración de intenciones. Es un mensaje claro: mi cabello es así, es único y lo celebro. Esta naturalidad y aceptación de la textura propia del cabello es lo que ha impulsado la popularidad de este estilo, que se adapta a todo tipo de rizos, desde ondas suaves hasta rizos más definidos y apretados.

Versatilidad y estilo: más allá de lo preestablecido

El flequillo con rulos ofrece una versatilidad sorprendente que va más allá de lo que se podría esperar. Dependiendo del tipo de rizo, del corte y de cómo se estilice, puede dar un toque rebelde, bohemio, romántico o cómodo. Si se busca un look más desenfadado, el flequillo puede cortarse un poco más corto, permitiendo que los rizos caigan de forma irregular sobre la frente, creando un efecto de movimiento y ligereza. Para quienes prefieren una apariencia más estructurada, los rizos pueden definirse con productos específicos, logrando que el flequillo se vea más compacto y con forma.

Lo interesante de esta tendencia es que no se limita a un solo tipo de corte. Los “curly bangs” pueden combinarse con melenas largas, medias o incluso con cortes más cortos como el bob o el pixie. La clave está en que el flequillo se integra de manera armoniosa con el resto del cabello, creando una silueta equilibrada y fluida. Para conseguir el efecto deseado, es crucial que el corte lo realice un profesional que entienda la naturaleza del cabello rizado. El corte en seco, por ejemplo, es una técnica muy utilizada para el cabello con rulos, ya que permite ver la forma natural del rizo y evitar sorpresas al estilizarlo.

Cuidado y mantenimiento: la clave para unos rulos perfectos

Como cualquier otro estilo, los “flequillo rizado” requieren de un cuidado adecuado para lucir en su máximo esplendor. El principal desafío es mantener los rizos hidratados y definidos para evitar el temido frizz. La clave está en utilizar productos diseñados específicamente para cabello rizado, como champús sin sulfatos, acondicionadores nutritivos y cremas o geles para definir los rizos.

El secado es otro paso fundamental. Es recomendable evitar el uso excesivo de secadores con aire caliente que pueden dañar la fibra capilar y generar frizz. En su lugar, se puede optar por secar el cabello al aire libre o utilizar un difusor con aire tibio para ayudar a definir los rizos. La técnica del “plopping”, que consiste en envolver el cabello con una camiseta de algodón, también es una excelente opción para reducir el frizz y potenciar la forma de los rizos. Con los cuidados correctos y un poco de paciencia, el flequillo rizado no solo se verá increíble, sino que se convertirá en un sello de identidad. Y vos, ¿te animás a lucir tus rulos también en el flequillo?