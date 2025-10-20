Rosalía y el anuncio más esperado desde 2022: se viene “Lux”

La artista española estrena álbum. Es su cuarto trabajo. Desde 2022 con “Motomami” no había material nuevo. Todos los detalles acá.
Este lunes Rosalía apareció en las pantallas de Times Square, Manhattan, Nueva York anunciando la fecha de lanzamiento de su próximo disco, “Lux”. El día elegido es el 07 de noviembre.
En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa. Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha “Noviembre 7”.
Entre los artistas que participan en el álbum se encuentran: Björk, Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.
Según trascendió, las ediciones en CD y vinilo de Lux incluyen tres temas exclusivos, que invitan a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.
En los últimos días, la artista catalana ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título ‘Berghain’, el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).
La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.
Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.