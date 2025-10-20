Rosalía y el anuncio más esperado desde 2022: se viene “Lux”

La artista española estrena álbum. Es su cuarto trabajo. Desde 2022 con “Motomami” no había material nuevo. Todos los detalles acá.

Este lunes Rosalía apareció en las pantallas de Times Square, Manhattan, Nueva York anunciando la fecha de lanzamiento de su próximo disco, “Lux”. El día elegido es el 07 de noviembre.

En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa. Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha “Noviembre 7”.