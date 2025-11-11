Rompió la cábala y recibió el delantal negro de MasterChef Celebrity ¿pura coincidencia?

En una noche marcada por la tensión y un cambio que lo descolocó terminó marcando un rumbo inesperado para uno de los participantes más destacados hasta el momento en el reality de El 9Televida.

La gala de este lunes de MasterChef Celebrity dejó un nuevo delantal negro. Pero previo a que esto sucediera, quien recibió la invitación del jurado del reality de cocina de El 9 Televida a abandonar el show vivió un tenso cruce con una de sus compañeras. Incluso Wanda Nara, en su rol de conductora, intervino para aflojar el momento. De quién hablamos y qué fue lo que pasó, acá te lo contamos.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Y en la gala de este lunes que emitió Canal 9 Televida este jurado determinó que Leandro “El Chino” Leunis fue quien recibió el delantal negro que lo deja a las puertas de la nueva eliminación.

La prueba del día estuvo enfocada en la cocina medieval, cuya principal característica eran los pocos ingredientes. A esa dificultad se sumó, para El Chino, el hecho de que no pudo cocinar en su estación de cocina la que el animador considera su “cábala”.

Esta vez Eugenia Tobal estaba ubicada allí y a pesar de que la actriz le ofreció devolverle “su lugar”, el conductor se rehusó y prefirió seguir cocinando su “Conejo del rey” a donde ya estaba. Error. Ya que por esa preparación el jurado le dio el delantal negro que casi lo dejó afuera de la competencia.

El jurado señaló que el principal fallo fue la mala ejecución de la cocción del conejo, un ingrediente que requiere especial atención y técnica. Además, el plato fue criticado por la ausencia de un caldo o salsa adecuada que lo complementara y aportara jugosidad.

El Chino Leunis intentó acompañar su conejo con una guarnición de manzana y eneldo para levantar el sabor. Sin embargo, en la devolución, el jurado Damián Betular fue contundente, indicando que “esa fruta no hace milagros” y que no fue suficiente para salvar el plato de las fallas evidentes. El propio Leunis reconoció ante los chefs que no había encarado la cocción de la mejor manera y que había improvisado cambios a último momento, lo que terminó por hundir su desempeño.

