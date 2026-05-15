Rompió el aislamiento y terminó en placa como sanción: se calentó la placa de nominados en Gran Hermano

Lo que debía ser una noche de nominaciones habitual se transformó en un escenario de disciplina cuando el “Big” decidió aplicar una sanción ejemplar contra Cinzia Francischiello.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus galas más tensas este jueves. Lo que debía ser una noche de nominaciones habitual se transformó en un escenario de disciplina cuando el “Big” decidió aplicar una sanción ejemplar contra Cinzia Francischiello. La participante, que reingresó recientemente a la competencia gracias a un golden ticket, fue enviada directamente a la placa de nominados por filtrar información sensible del exterior.

Los “descuidos” que colmaron la paciencia del Big

Desde su vuelta a la casa, la conducta de Cinzia estuvo bajo la lupa. Según se informó en la gala conducida por Santiago del Moro, la jugadora venezolana habría deslizado datos estratégicos a sus compañeros en repetidas oportunidades. Entre las filtraciones más graves, trascendió que le comentó a Danelik el nivel de rechazo (“hate”) que tiene afuera y le sugirió a Eduardo dudas sobre su imagen pública.

Además, se supo que compartió detalles sobre la supuesta “fortaleza” de Emanuel ante el público y reveló cómo funcionaba el beneficio de votos de los eliminados. “El aislamiento es una condición esencial de este juego. Si esta conducta se repite, a pesar de las advertencias, ya dejan de ser meros descuidos”, sentenció la voz de Gran Hermano ante el silencio sepulcral de los participantes.

Advertencia para el repechaje

Aunque muchos esperaban la expulsión directa, Santiago del Moro explicó que la producción optó por la nominación como una última advertencia. Sin embargo, el mensaje fue claro no solo para ella, sino para quienes ingresen el próximo miércoles en el repechaje: no habrá tolerancia para quienes intenten contaminar el juego con información de afuera. “No quiero tener que aplicar medidas aún más severas”, cerró el dueño de la casa de forma tajante.

Así quedó la placa definitiva

Tras la sanción a Cinzia y la emotiva salvación de Juanicar —quien se quebró en vivo tras asegurar su permanencia—, la placa para este domingo 17 de mayo quedó conformada por seis jugadores:

Cinzia Francischiello (Sancionada)

Eduardo Carrera

Danelik Galazán

Franco Zunino

Tamara Paganini

Luana Fernández

La expectativa en Mendoza es total, ya que el eliminado de este domingo pasará 48 horas fuera de la casa antes del esperado repechaje, debido a que el lunes no habrá programa por la entrega de los premios Martín Fierro.