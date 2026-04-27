Romina Gaetani se la jugó en los Martín Fierro de la Moda con un “look galáctico”

Con una propuesta que desafió todas las convenciones de la alta costura, la actriz se convirtió en tendencia instantánea en redes sociales gracias a un diseño futurista.

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026 tuvo su momento de mayor audacia cuando Romina Gaetani hizo su aparición. Con una propuesta que desafió todas las convenciones de la alta costura, la actriz se convirtió en tendencia instantánea en redes sociales gracias a un diseño futurista que ella misma definió con mucho humor.

Una obra de arte escultórica de Fabián Zitta

El responsable del look que dejó a todos con la boca abierta fue Fabián Zitta. Fiel a su estilo geométrico, el diseñador creó para Romina un vestido total black de alta teatralidad. La pieza consistía en un diseño largo y ajustado en la base, coronado por una voluminosa estructura de dos grandes triángulos con bordes brillantes que transformaban su silueta en una figura casi arquitectónica.

Al verla ingresar, Zaira Nara, conductora de la alfombra roja, no pudo ocultar su asombro: “¡Por Dios, lo que es este look! Estás como galáctica, siento que vas a salir volando”, lanzó la modelo.

“La nueva invasión extraterrestre””

Lejos de intimidarse por la complejidad del vestido, Gaetani se divirtió con el impacto generado. “¿Se acuerdan de Invasión Extraterrestre (V)? Yo me siento como la nueva versión de 2026”, bromeó la actriz, haciendo referencia a la icónica serie de los 80.

Además, reveló un detalle práctico para la cena: aclaró que la imponente estructura superior era desmontable. “Después me lo saco y me desnudo”, tiró entre risas, adelantando que se quedaría solo con la base del vestido para mayor comodidad en la mesa.

Tendencia y debate en las redes

El look no tardó en viralizarse en X (Twitter) e Instagram, donde las opiniones se dividieron. Mientras muchos celebraron la valentía de Romina por apostar a la vanguardia en un evento dedicado precisamente a la moda, otros usuarios se dedicaron a crear memes comparándola con figuras de origami o naves espaciales.

Lo cierto es que, en una noche donde muchos prefieren ir a lo seguro, Romina Gaetani y Fabián Zitta lograron el objetivo máximo de la moda: impactar y generar conversación.