Romance sin etiquetas: el tierno beso en público de Fito Páez y Sofía Gala que se volvió viral

El icónico músico rosarino presentó de forma íntima su nuevo álbum de estudio, titulado Shine, y sorprendió a todos los presentes al dedicárselo públicamente y a corazón abierto a Sofía Gala Castiglione, coronando el romántico momento con un apasionado beso que encendió las redes sociales.

Después de quedar en el ojo de la tormenta por los silbidos y el incómodo momento que vivió en su último show en el Movistar Arena, Fito Páez dio vuelta la página de la manera más inesperada. El icónico músico rosarino presentó de forma íntima su nuevo álbum de estudio, titulado Shine, y sorprendió a todos los presentes al dedicárselo públicamente y a corazón abierto a Sofía Gala Castiglione, coronando el romántico momento con un apasionado beso que encendió las redes sociales.

El evento, lejos de las multitudes de los estadios, consistió en una escucha compartida y una charla privada donde el artista repasó los entretelones de la composición de sus nuevas canciones. En primera fila y sentada en el piso, la hija de Moria Casan escuchó atentamente cada palabra del músico, hasta que llegó la dedicatoria que nadie esperaba.

“Dedicado a Sofía Gala”: la profunda declaración de Fito

Hacia el final de su presentación, Fito tomó el micrófono y, mirándola fijamente, no dudó en expresar sus sentimientos: “Sin más, dedicado a Sofía Gala, el álbum”, lanzó con firmeza.

Acto seguido, el rosarino se explayó sobre los motivos que lo llevaron a otorgarle semejante distinción en su carrera: “Por su compañía, por su amor, por sus charlas, por la comprensión de este momento complejísimo que atravesamos juntos, quiero presentarles Shine y que lo disfruten”. Ante el aplauso cerrado del selecto público, el cantante se levantó, le tendió la mano a la actriz y ambos terminaron fundiéndose en un tierno beso en la boca que confirmó el excelente y profundo momento que atraviesan.

Un amor “de la misma tribu” y sin etiquetas

A pesar de la contundencia de las imágenes que se viralizaron rápidamente, los protagonistas prefieren escapar de las definiciones tradicionales. Hace un tiempo, al ser consultada por la prensa sobre los rumores de noviazgo, Sofía Gala fue tajante sobre la naturaleza de su relación: “No estamos en pareja, somos familia, de una misma tribu. Rodolfo a esta altura de mi vida es mi familia, tenemos un vínculo muy profundo”.

Por su parte, la “One”, Moria Casán, también le dio el visto bueno a esta unión en una reciente entrevista con LAM. La diva de los escenarios no tuvo reparos en bancar la felicidad de su hija y derribar prejuicios sobre la diferencia de edad: “Ellos son muy amigos, siempre han estado un poco juntos. Mucho amor se tienen… Yo banco todo lo que a mi hija la haga feliz. Fito siempre me dice que la quiere, y yo le digo que lo arregle con ella”, cerró con su característico estilo, dejando en claro que, con o sin rótulos, el amor y la música los mantiene más unidos que nunca.