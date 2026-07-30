¿Romance en puerta? Ángel de Brito mandó al frente a Diego Leuco con una famosa influencer

El conductor de La Peña de Morfi y Antes que Nadie estaría iniciando un vínculo amoroso con Sofía “La Reini” Gonet. Los detalles de la revelación que sacudió al ambiente del espectáculo.

Diego Leuco volvió a quedar en el centro de todas las miradas tras confirmarse los pormenores de un incipiente rumor amoroso. El periodista, considerado uno de los solteros más codiciados del ambiente, estaría iniciando una relación con la reconocida influencer Sofía “La Reini” Gonet, figura en ascenso con presencia en Telefe y Luzu TV.

La bomba mediática fue lanzada por Ángel de Brito durante la emisión de Ángel Responde en la plataforma Bondi Live. Mientras el equipo debatía sobre el inminente estreno del reality Popstars —proyecto de Telefe donde “La Reini” estará a cargo de la cobertura del streaming—, Ronnie Arias consultó por la creadora de contenido. Sin dar vueltas, De Brito soltó de manera contundente: “A Leuco se lo está comiendo”.

“Las malas lenguas dicen que juegan al romance”

Ante la sorpresa del panel y el pálpito positivo de Mariana Brey (quien exclamó un entusiasta “Me gusta esa pareja”), el conductor profundizó sobre el ida y vuelta entre la influencer oriunda de Ramos Mejía y el hijo de Alfredo Leuco: “Las malas lenguas dicen que juegan al romance”.

Lejos de frenar la especulación, el debate en el estudio sumó un tono picante al analizar el perfil del periodista: “¡Si a Leuco le gustan todas!”, lanzó picante Ángel de Brito.

“Eso estaba pensando… te dormís y…”, acotó entre risas la panelista Romina Scalora, a lo que Brey remató filosa: “No te duermas. Yo te diría, no te duermas al lado de Leuco”.

Silencio por ambas partes

De concretarse la relación, significaría una nueva apuesta al amor para el conductor de La Peña de Morfi, quien lleva casi tres años lejos de un noviazgo oficial.

Por el momento, ni Diego Leuco ni Sofía Gonet han emitido declaraciones o comunicados al respecto, manteniendo la prudencia en sus redes sociales mientras el rumor cobra cada vez más fuerza en las plataformas digitales.