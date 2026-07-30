Romance en Ibiza y gira europea: Gastón Edul y una ex Gran Hermano, acaramelados en España

Tras su intensa participación en La Velada del Año VI en Sevilla, el periodista deportivo fue fotografiado junto a Sabrina Cortez. Todos los detalles de la incipiente historia de amor.

Gastón Edul atraviesa semanas de altísima exposición mediática y no solo por cuestiones vinculadas al deporte. Luego de su comentada pelea de boxeo en Europa, el periodista estrella de TyC Sports quedó en el centro de todas las miradas al confirmarse el rumor de un nuevo romance con una exparticipante de Gran Hermano: la mendocina Sabrina Cortez.

La primicia fue lanzada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien detalló que el vínculo que venían manteniendo bajo perfil dio un salto decisivo en los últimos días: “Están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España. Él la invitó a ella y ella accedió”, reveló el panelista sobre el viaje de la pareja por el Mediterráneo.

Consultado sobre viejos rumores que relacionaban a Edul con Nati Jota, Ochoa fue tajante: “Le dieron duro y parejo en su momento, pero nunca pasó a mayores”, dando a entender que con la exhermanita la historia va sobre rieles.

De la pasión en Ibiza al furor por La Velada del Año VI

El viaje de Edul a suelo europeo tuvo un prólogo recargado de adrenalina. El cronista formó parte de La Velada del Año VI, el masivo evento de boxeo entre celebridades y streamers organizado por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Edul se midió arriba del ring ante el periodista español Edu Aguirre. Fiel a su estilo, el argentino montó una entrada cargada de mística patria: ingresó acompañado por las estrofas del Himno Nacional, escoltado por los streamers Davoo Xeneize y La Cobra, y luciendo una remera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.

A pesar de caer en las tarjetas por 4-1 tras la decisión de los jurados, el periodista dejó un encendido mensaje arriba del ring ante los silbidos del público local: “Sentir que la gente me silbe es lo que más nos gusta a los argentinos, porque en las malas ponemos lo que hay que poner”, soltó en una transmisión que superó los 6,5 millones de espectadores en simultáneo.

Tras el combate, el periodista armó las valijas rumbo a Ibiza para reencontrarse con Sabrina Cortez y disfrutar de un merecido descanso que ya hace ruido en todo el ambiente de la farándula.