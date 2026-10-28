Robo de tartas, crisis en la cocina y eliminación unánime: la caótica noche de MasterChef Celebrity

Una noche cargada de máxima tensión, risas y despedidas emotivas sacudió la cocina más famosa del país. En la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina, el legendario cantautor Alejandro Lerner se convirtió en el nuevo eliminado del certamen tras sufrir una insólita confusión técnica con la receta del lemon pie.

El programa de este martes arrancó con un ambiente de fiesta que rápidamente se transformó en un torbellino de nervios. La velada contó con la visita de Campi en su caracterización de “Jorge”, además de un show musical improvisado donde el propio Alejandro Lerner, Hernán “Mala Fama” Coronel y Luck Ra hicieron cantar a todo el estudio.

Sin embargo, a la hora de encender las hornallas para preparar un lemon pie clásico en 60 minutos, la presión afectó gravemente la concentración de varios participantes.

Confusión de ingredientes y el “robo” involuntario de Marta Fort

La prueba estuvo marcada por situaciones insólitas. Grego Rossello atravesó un momento de desesperación al descubrir que sus tartas habían desaparecido del abatidor. Tras sospechar de la China Ansa, se confirmó que Marta Fort se las había llevado por error a su estación. “Fui al abatidor y no estaban”, justificó Grego frente al estrado, a lo que Betular le respondió con su clásico humor: “Bueno, andá a Recursos Humanos a hacer la denuncia”.

En la vereda opuesta, las preparaciones más destacadas y elogiadas por el jurado pertenecieron a la China Ansa, Pablo Giralt y Elizabeth “La Negra” Vernaci, quienes lograron un equilibrio perfecto entre masa, acidez y merengue.

El error fatal de Lerner y una despedida emotiva

El tramo final de la evaluación dejó en la cuerda floja a Juli Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner. Martitegui llegó a proponer una eliminación triple debido al bajo nivel de los tres platos, pero sus colegas decidieron salvar en primer término a la ex Gran Hermano.

En el caso del reconocido músico, un colapso en medio de la prueba lo llevó a cometer un fallo técnico determinante:

La falla clave: Confundió las claras con las yemas, elaborando un curd defectuoso y dejando la masa con falta de ingredientes esenciales.

Autocrítica sin filtro: “Es feo pero es mío y me la aguanto. Entré en una crisis nerviosa, pero no hay excusas, uno no cocina con explicaciones”, reconoció Lerner con total hidalguía.

Tras la deliberación unánime del jurado, Wanda Nara y los chefs despidieron con honores al cantante, quien dejó un sentido mensaje dedicado a sus seres queridos: “Quería demostrarles a mis hijos que no hay edad para aprender. Poner tanto amor en la cocina es un viaje espiritual. Me volví a sentir como en la escuela secundaria”, expresó emocionado mientras el estudio lo despedía de pie cantando sus grandes éxitos.

Seguí todos los entretelones de las celebridades, las eliminaciones y el minuto a minuto de la competencia a través de la pantalla de El 9 Televida.