Tras años de especulaciones, Amazon MGM Studios despejó la incógnita y coronó al actor británico como el séptimo agente 007 de la historia. Un equipo de lujo con Denis Villeneuve y Steven Knight, un debut bajo control tecnológico total y las claves de una elección que sacude a Hollywood.

El misterio más codiciado de la industria cinematográfica finalmente llegó a su fin. Las especulaciones sobre quién heredaría el smoking de Daniel Craig quedaron atrás de la manera más teatral posible: las cuentas oficiales de la franquicia en redes sociales borraron todo su contenido previo para transmitir en bucle un contundente “Identity confirmed”, acompañado por la primera fotografía oficial de Robert Pattinson enfundado en la elegancia clásica del agente secreto más famoso del mundo.

Con esta confirmación por parte de Amazon MGM Studios, la saga de espionaje más longeva del cine inicia un capítulo completamente renovado. La dirección estará a cargo de Denis Villeneuve —el visionario detrás de Dune—, mientras que el guion correrá por cuenta de Steven Knight, creador de la aclamada Peaky Blinders. Se trata, además, de la primera producción gestada de manera íntegra bajo el paraguas de Amazon, que asumió el control creativo absoluto tras adquirir los derechos de la propiedad intelectual.

Un proceso ultra secreto y un dream team detrás de cámara

La competencia por suceder a Craig fue una de las más reñidas y blindadas de los últimos tiempos. A fines de octubre, un selecto grupo de finalistas que incluyó a nombres como Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult se sometió a rigurosas pruebas de cámara, diálogo y acción. Sin embargo, la balanza se inclinó hacia Pattinson, quien recibió la noticia directamente de la voz de Villeneuve en una llamada telefónica matutina.

La producción ejecutiva de esta vigesimosexta entrega del canon estará respaldada por pesados pesados de la industria: Amy Pascal y David Heyman, quienes unirán fuerzas con el director y el guionista para perfilar la nueva era de 007. Para el actor, de 40 años, asumir este reto representa “el honor de toda una vida”. Por su parte, Villeneuve destacó que el británico posee “el alma intemporal del personaje y aporta un espíritu completamente nuevo”, mientras que Pascal y Heyman elogiaron su valentía interpretativa y su inconfundible sentido del humor auto despreciativo como virtudes indispensables para los tiempos que corren.

De ídolo juvenil a camaleón de autor: el momento dorado de Pattinson

La llegada de Pattinson al universo de James Bond corona una de las trayectorias más fascinantes y respetadas del cine contemporáneo. Nacido en Londres, su salto inicial a la gran pantalla se produjo con Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) como Cedric Diggory, antes de desatar el fervor mundial al encarnar al vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo.

Lejos de encasillarse en el fenómeno comercial, el actor supo redirigir su carrera hacia el cine de autor más exigente, colaborando con directores de la talla de David Cronenberg y Robert Eggers, para luego demostrar su versatilidad en blockbusters de culto como The Batman. Su consolidación en 2026 se completa con su participación en el filme La Odisea de Christopher Nolan, protagónicos en producciones independientes de A24 y la esperada tercera entrega de Dune.

Con una taquilla histórica acumulada que supera los 7.800 millones de dólares a lo largo de seis décadas —desde el puntapié inicial de Sean Connery en 1962—, la franquicia de James Bond se prepara para un relanzamiento mayúsculo. Sin título confirmado por el momento, la era Pattinson promete inyectar una dosis de modernidad y profundidad a un mito que, lejos de apagarse, se reinventa para conquistar a una nueva generación.