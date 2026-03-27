Ricky Martin lanzó la nueva versión de “Vuelve” junto a Tini y Los Ángeles Azules: un estreno que une generaciones

Ricky Martin presentó este jueves la reversión de su icónico hit de 1998, “Vuelve”, en una colaboración explosiva que suma la frescura pop de Tini y el ritmo inconfundible de la cumbia de Los Ángeles Azules.

El fenómeno musical del momento ya está aquí. Ricky Martin presentó este jueves la reversión de su icónico hit de 1998, “Vuelve”, en una colaboración explosiva que suma la frescura pop de Tini y el ritmo inconfundible de la cumbia de Los Ángeles Azules.

Esta nueva propuesta logra fusionar la esencia romántica de la balada original, compuesta por Franco de Vita, con un sonido bailable y actual que busca conectar con las nuevas audiencias. El lanzamiento no es un hecho aislado: forma parte de un proyecto especial del astro puertorriqueño para celebrar sus grandes éxitos, sumándose a las recientes colaboraciones con Christian Nodal en “Fuego de Noche, Nieve de Día” y con Carín León en “A Medio Vivir”.

El videoclip oficial, que ya es tendencia en redes, fue dirigido por Andrés Ibáñez y filmado entre las ciudades de Miami y Los Ángeles. En él se puede ver la química entre los artistas, destacando la participación de Tini, quien confesó su profunda admiración por el cantante: “Qué sueño cantar esta canción, te admiro tanto”, expresó la argentina.

Mientras el single escala en los rankings, Ricky Martin continúa con su gira mundial “Ricky Martin Live”. Tras su paso por México, el tour desembarcará próximamente en Uruguay, Paraguay y contará con múltiples presentaciones en Argentina, antes de partir hacia su etapa europea por países como Serbia, Suiza y Polonia.

Acá te dejamos su video clip para que te prepares para el fin de semana con la mejor energía.