Ricardo Darín y el “índice empanada”: Un simbolismo que muestra cuánto cayó el poder adquisitivo en Argentina

Un comentario sobre el precio de la docena de empanadas desató una nueva polémica que arrancó terminó poniendo en evidencia cómo se deterioró el poder adquisitivo de los argentinos en los últimos años.

Ricardo Darín y un comentario sobre el precio de la docena de empanadas desató una nueva polémica en el entorno político nacional de la Argentina. El actor de El Eternauta contextualizó sus dichos en torno al paquete de medidas económicas que se anunciaron desde el ministerio que comanda Luis Caputo y que apunta a que “los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón”, y las repercusiones no tardaron en llegar.

“Una docena de empanadas vale $48.000. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal”, dijo en la mesa de Mirtha Legrand este sábado Ricardo Darín. El actor fue más allá y cuestionó el plan del Ministro de Enconomía al comentar que “ hay muchos colchones que están un poco apolillados. La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención. ¿De quién están hablando?”.

Más allá de la repercusión en redes sociales y de la respuesta del mismo Caputo este lunes por la mañana, luego de los dichos de Darín, varios medios desarrollaron el índice empanada. A través del mismo se mide cómo ha caído la capacidad de consumo de este alimento típico argentino a través de los años.

Caída del poder adquisitivo

Según lo que publica el sitio Noticias Argentinas, y basándose en datos estadísticos de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Nacional del Empleo, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó, en abril de 2025, 24 veces respecto de su capacidad de compra (de empanadas) con respecto al mismo mes pero de 2015.

Es decir, en el año 2015, con un salario mínimo de $5.588 se podían adquirir 38,4 docenas de empanadas, que en ese entonces costaban $145,58 cada una. Mientras que, en la actualidad, tomando como referencia abril de 2025, el precio de la docena alcanzó los $22.010,64, y el salario mínimo fue de $308.200, lo que equivale a 14 docenas.

La evolución muestra una caída constante en la cantidad de empanadas accesibles con un ingreso mínimo: de 38 a 14 en una década. La diferencia entre los precios y la actualización del salario evidencia la pérdida de poder adquisitivo, incluso sobre un producto popular y masivo como las empanadas.