Reyes indiscutidos del pop: Lali y Miranda! anunciaron su primer disco juntos, titulado BOM

Si dos colaboraciones exitosas sabían a poco, los máximos referentes del género decidieron apostar a lo grande. Lali Espósito y Miranda! volvieron a unir fuerzas para anunciar BOM, un proyecto discográfico en conjunto que combina música, baile y una impactante propuesta audiovisual. Conocé los detalles en esta nota.

La conexión artística entre Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas suma un nuevo y ambicioso capítulo. Tras el suceso compartido en sus colaboraciones previas —como la reversión de “Yo te diré” y “Mejor que vos” en 2025—, los autodenominados reyes del pop argentino decidieron redoblar la apuesta con la creación de BOM, un álbum conceptual que promete llevar su química musical a un nivel completamente nuevo.

El puntapié inicial de este universo creativo llegó de la mano del sencillo “Bailar o morir”, compuesto por los tres artistas y producido artísticamente por Mauro De Tommaso junto a Sergi.

Una propuesta audiovisual inmersiva: el short film

Lejos de limitarse al lanzamiento de una canción tradicional, la propuesta llegó acompañada de una pieza audiovisual de 16 minutos dirigida por Lautaro Espósito y Ale Ruax.

La trama: En el cortometraje, los artistas aparecen uniformados al frente de una sala de control, transportando al espectador a través de mundos que mezclan recuerdos, realidades paralelas y una estética atravesada por la fantasía pop.

El movimiento como motor: Para Lali, Sergi y Gattas, el baile no es solo una cuestión rítmica, sino un espacio de expresión, libertad, resistencia y celebración de la identidad. La pista de baile se resignifica como un punto de encuentro donde las diferencias quedan en segundo plano.

Cuándo sale “BOM” y qué temas tendrá el disco

La espera de los fanáticos tiene fecha confirmada: el álbum completo BOM llegará a todas las plataformas digitales el próximo 3 de noviembre.

Además de “Bailar o morir”, el disco incluirá otras nueve canciones inéditas que completan el repertorio de esta alianza histórica:

Señora Migajas En Italia Adonde Hiperlove Ganar Piel Helecho Vivo del pop

Con una trayectoria compartida que incluye desde éxitos radiales hasta su paso conjunto como jurados en La Voz Argentina, Lali y Miranda! demuestran que su comunión creativa sigue más viva que nunca y lista para hacer bailar a todo el país.