Reyes indiscutidos del pop: Lali y Miranda! anunciaron su primer disco juntos, titulado BOM

Si dos colaboraciones exitosas sabían a poco, los máximos referentes del género decidieron apostar a lo grande. Lali Espósito y Miranda! volvieron a unir fuerzas para anunciar BOM, un proyecto discográfico en conjunto que combina música, baile y una impactante propuesta audiovisual. Conocé los detalles en esta nota.
La conexión artística entre Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas suma un nuevo y ambicioso capítulo. Tras el suceso compartido en sus colaboraciones previas —como la reversión de “Yo te diré” y “Mejor que vos” en 2025—, los autodenominados reyes del pop argentino decidieron redoblar la apuesta con la creación de BOM, un álbum conceptual que promete llevar su química musical a un nivel completamente nuevo.
El puntapié inicial de este universo creativo llegó de la mano del sencillo “Bailar o morir”, compuesto por los tres artistas y producido artísticamente por Mauro De Tommaso junto a Sergi.
Una propuesta audiovisual inmersiva: el short film
Lejos de limitarse al lanzamiento de una canción tradicional, la propuesta llegó acompañada de una pieza audiovisual de 16 minutos dirigida por Lautaro Espósito y Ale Ruax.
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La trama: En el cortometraje, los artistas aparecen uniformados al frente de una sala de control, transportando al espectador a través de mundos que mezclan recuerdos, realidades paralelas y una estética atravesada por la fantasía pop.
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El movimiento como motor: Para Lali, Sergi y Gattas, el baile no es solo una cuestión rítmica, sino un espacio de expresión, libertad, resistencia y celebración de la identidad. La pista de baile se resignifica como un punto de encuentro donde las diferencias quedan en segundo plano.
Cuándo sale “BOM” y qué temas tendrá el disco
La espera de los fanáticos tiene fecha confirmada: el álbum completo BOM llegará a todas las plataformas digitales el próximo 3 de noviembre.
Además de “Bailar o morir”, el disco incluirá otras nueve canciones inéditas que completan el repertorio de esta alianza histórica:
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Señora
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Migajas
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En Italia
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Adonde
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Hiperlove
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Ganar
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Piel
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Helecho
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Vivo del pop
Con una trayectoria compartida que incluye desde éxitos radiales hasta su paso conjunto como jurados en La Voz Argentina, Lali y Miranda! demuestran que su comunión creativa sigue más viva que nunca y lista para hacer bailar a todo el país.