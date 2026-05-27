Rey de la semana en GH y dueño del juego: Emanuel ganó el liderazgo y pateó el tablero en el desafío del auto 0km

En una jornada para el infarto Emanuel Di Gioia se consagró como el líder absoluto de la semana 14 tras imponerse en una reñida final de destreza en el patio. Con esta victoria, el mecánico de San Martín marcó el arranque del esperado desafío por el auto 0km.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su etapa más estratégica, competitiva y despiadada. En una jornada para el infarto transmitida por la pantalla de El 9 Televida, Emanuel Di Gioia se consagró como el líder absoluto de la semana 14 tras imponerse en una reñida final de destreza en el patio. Con esta victoria, el mecánico de San Martín no solo se aseguró la inmunidad para meterse de lleno en la semana 15 del reality, sino que además cosechó una serie de beneficios sin precedentes que dinamitaron la convivencia y marcaron el arranque del esperado desafío por el auto 0 km.

La prueba del liderazgo requería de una precisión milimétrica: los jugadores debían arrojar una pelota saltarina desde la galería superior para que rebotara e ingresara en un arenero ubicado en el extremo opuesto del jardín. En un desenlace cabeza a cabeza contra Cinzia Francischiello y Tamara Paganini, Emanuel calibró mejor la puntería, se quedó con el preciado beneficio y cambió el rumbo del juego.

Polémica exclusión y sanción encubierta para la gala de nominación

El plato fuerte de la noche llegó cuando Santiago del Moro apareció en la pantalla para dar inicio oficial a la competencia por el vehículo. En primera instancia, el conductor les pidió a los participantes “originales” que debatieran si los nuevos ingresantes y los reingresados por repechaje o Golden Tickets merecían competir por el auto. Como era de esperarse, la vieja guardia hizo pesar su antigüedad y votó por dejarlos afuera.

Sin embargo, el verdadero bombazo estratégico llegó minutos después. Por haber ganado el liderazgo, Gran Hermano le otorgó a Emanuel la drástica potestad de bajar de la competencia a uno de sus propios compañeros “originales”. Sin titubear, el mecánico tomó una decisión que dejó a todos helados: prohibió la participación de Manuel Ibero, quien no solo se quedó sin la chance de ganarse el 0 km, sino que además recibió un castigo letal de cara a la gala de este miércoles 27 de mayo: no podrá emitir sus votos en el confesionario.

De esta manera, la lista definitiva de los participantes habilitados para probar llaves quedó conformada por: Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba Tucumana”, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y el propio Emanuel, quien corre con la ventaja de elegir dos llaves por turno.

Un desafío en pausa y el regreso de la temida “placa planta” por hambre

Durante la emisión del martes, ninguno de los hermanitos logró dar con la combinación ganadora que encendiera el motor del auto, por lo que la competencia continuará durante la velada de este miércoles.

Para cerrar una noche a pura tensión, “El Big” se aprovechó del peor momento económico de los chicos. Debido a la pésima compra semanal que había realizado el último eliminado, Eduardo Carrera, el hambre empezó a hacer estragos en el grupo. Ante esto, la producción les ofreció un salvavidas extremo: Manu, Campanita, Nenu, Mariela y Emanuel aceptaron pasar 24 horas atados entre sí a cambio de una suculenta canasta de comida. ¿Lograrán cumplir el reto de resistencia o el encierro terminará de hacerlos colapsar?