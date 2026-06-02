Revolución en Hollywood: Taylor Swift compuso la canción de Toy Story 5 y Bizarrap tendrá un personaje

La superestrella de la música mundial anunció el lanzamiento del tema principal de la esperada película de Disney y Pixar. Para sorpresa del público argentino, el célebre productor oriundo de Ramos Mejía debutará como actor de voz junto a Bad Bunny.

El universo cinematográfico infantil se prepara para uno de los hitos más grandes de la industria del entretenimiento. La aclamada cantautora estadounidense Taylor Swift formará parte oficial de la banda sonora de la quinta entrega de la clásica saga animada Toy Story 5. Y la gran sorpresa para el público de nuestro país radica en la incorporación de talento local en las filas de la famosa productora Pixar. El multipremiado productor argentino Bizarrap fue seleccionado por los estudios Disney para realizar un cameo prestando su voz a uno de los nuevos juguetes del filme.

La intérprete presentará al mundo una composición original titulada “I Knew It, I Knew You”, la cual estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo viernes 5 de junio. La melodía fue producida en conjunto con el prestigioso músico Jack Antonoff y marcará el regreso definitivo de la diva pop a sus tradicionales raíces musicales del género country. A través de las redes de la artista, los mendocinos pudieron conocer el emotivo posteo donde la estrella confesó que soñaba con escribir para estos personajes desde que tenía cinco años.

El debut actoral de Bizarrap y Bad Bunny en la saga

La gran sorpresa para el público de nuestro país radica en la incorporación de talento local en las filas de la famosa productora Pixar. El multipremiado productor argentino Bizarrap fue seleccionado por los estudios Disney para realizar un cameo prestando su voz a uno de los nuevos juguetes del filme. El artista compartirá una bizarra secuencia animada junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien también se unió a la megaproducción estadounidense.

El joven argentino le dará vida a un extravagante gnomo de Jardín, descripto por los realizadores como un miembro ecléctico y ferozmente protector de una comunidad de juguetes olvidados. Por su parte, el intérprete de música urbana asumirá el rol de un muñeco llamado Pizza con Gafas de Sol, un curioso habitante de una vivienda abandonada. Ambas figuras de la música en español compartirán diálogos en una escena conjunta que promete ser uno de los momentos más divertidos del largometraje.

Fecha de estreno y expectativas comerciales

La dirección de la película ya generó una enorme expectativa internacional debido al enorme historial de éxitos que acarrea la franquicia de los juguetes vivientes. La película llegará de forma oficial a las salas cinematográficas de todo el país el próximo 19 de junio, posicionándose como el gran tanque familiar del año. Esta no es la primera incursión de la cantante en el cine, ya que cuenta con aclamados antecedentes musicales en proyectos como Los Juegos del Hambre.

Los detalles finales de la producción mantuvieron en vilo a los cinéfilos que aguardaban con ansias el regreso de los legendarios personajes Woody y Buzz Lightyear. La inclusión de figuras de la cultura pop actual busca atraer tanto a las nuevas generaciones de niños como a los adultos nostálgicos.