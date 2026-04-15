Revolución en Gran Hermano: entró el español Fabio Agostini y una participante tuvo un gesto que indignó en las redes

Tras la partida de Solange Abraham hacia México, la puerta de la casa más famosa del país se abrió para recibir a Fabio Agostini. El modelo español, conocido como “El Galáctico”, llegó pisando fuerte.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más intensas con el esperado intercambio internacional. Tras la partida de Solange Abraham hacia Estados Unidos, la puerta de la casa más famosa del país se abrió para recibir a Fabio Agostini. El modelo español, conocido como “El Galáctico”, llegó pisando fuerte y desató un terremoto emocional, especialmente en Luana Fernández. Mirá el caos y la controversia que se generó en El 9 Televida.

El ingreso de “El Galáctico” y la primera advertencia

Pasada la medianoche, Santiago del Moro presentó al nuevo integrante, quien llega desde La Casa de los Famosos para convivir una semana con los participantes argentinos. “Vengo en son de paz, no quiero pelear y quiero pasarla bien“, lanzó Fabio apenas cruzó el jardín, aunque su sola presencia ya cambió el clima de convivencia en la pantalla de El 9 Televida.

Mientras Pincoya lo recibía con mate en mano y Yanina Zilli le marcaba territorio en la habitación, Luana Fernández activó un operativo de seducción que dejó a todos con la boca abierta.

El polémico gesto de Luana: foto afuera y cena romántica

Luana no perdió ni un segundo. Apenas Fabio entró a la habitación para dejar sus valijas, la influencer realizó una jugada que se volvió viral de inmediato: se acercó a su mesa de luz y dio vuelta la foto de su novio, Lucas. Cabe recordar que Luana ya había tenido idas y vueltas con este tema, pero este gesto simbólico marcó el inicio de su nueva “cacería”.

La estrategia no terminó ahí. La producción organizó una cena romántica a solas para el recién llegado y la influencer. Entre velas y complicidad, la química fue evidente, dejando a Fabio muy cómodo en su primera noche en Argentina y a Luana como la gran estratega de la jornada.

Franco Zunino: el gran derrotado de la noche

La contracara de este naciente romance fue Franco Zunino. El participante, que mantenía un vínculo cercano con Luana, vivió lo que muchos califican como su “peor noche”. Fulminado por el juego y ninguneado en vivo por la influencer, Franco observó desde lejos cómo su aliada principal se entregaba por completo al encanto del europeo.

Las redes sociales no perdonaron a Luana: el gesto de ocultar la foto de su pareja generó repudio y memes por igual, mientras que en El Debate se analizó como una de las jugadas más “frías” en lo que va de esta edición.

¿Logrará Fabio mantener la paz o su estadía terminará de romper los pocos vínculos que quedaban en pie? No te pierdas las repercusiones hoy, al término de Noticiero 9 Edición Central.