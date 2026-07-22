Revolución en Gran Hermano: 8 históricos exparticipantes volvieron a la casa y cambian las reglas del juego

Figuras emblemáticas de las últimas temporadas ingresaron a “Generación Dorada” para convivir con los jugadores de la edición 2026. Santiago del Moro confirmó que podrán nominar y que su estadía será escalonada. Conoce la lista completa.

En una noche repleta de tensión y sorpresa, Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de los momentos más impactantes de la temporada. La producción del reality más visto de las noches de El 9 Televida volvió a apostar por una fórmula explosiva: el reingreso de 8 exparticipantes históricos que marcaron a fuego las últimas cuatro ediciones del certamen.

La noticia fue confirmada en vivo por Santiago del Moro, quien detalló las reglas de esta participación especial: los visitantes no solo compartirán el día a día con los concursantes actuales de GH 2026, sino que tendrán la facultad de nominar en el confesionario, lo que promete desarmar las estrategias vigentes a semanas de la gran final. Además, deberán mantener un aislamiento estricto y su salida se producirá de manera paulatina.

Uno por uno: los 8 exfamosos que regresaron a la casa

1. Ariel Ansaldo (“Big Ari”)

El carismático licenciado en Comunicación Social y parrillero pisó la casa por cuarta temporada consecutiva. Recordado por su histórica rivalidad con Walter “Alfa” Santiago en GH 2022/23 y por eliminar a Coti Romero en un mano a mano, “Big Ari” regresa convertido en una figura de culto en las redes sociales.

2. Juliana Díaz

Un nombre que quedó grabado en los anales del programa por ser la primera y única expulsada de la décima edición tras romper el aislamiento en su reingreso. Su video acumula el récord de visualizaciones en el canal oficial de YouTube del certamen. Tras su paso por la pantalla argentina, continuó su carrera en el Bailando y en la televisión de Ecuador.

3. Daniela Celis (“Pestañela”)

Una de las figuras mediáticas más queridas de la televisión actual. En su primera etapa no solo ganó fama masiva, sino que conoció a Thiago Medina, con quien formó una familia tras el nacimiento de sus gemelas Laia y Aimé. Hoy es estrella de los streams de Telefe y Luzu TV.

4. Juan Pablo De Vigili (“Devi”)

El correntino, arquitecto y cantante que se volvió un personaje entrañable por su particular frescura en la duodécima temporada, donde alcanzó el sexto puesto y llegó a convivir en la casa junto a sus dos perros.

5. Selva Pérez

Directamente desde Uruguay, la semifinalista de la temporada anterior que conquistó al público por su perfil extrovertido, sus discusiones sin filtro y sus salidas de comedia que descolocaron a más de un participante.

6. Romina Uhrig

La exdiputada que se adueñó de la cocina y el orden en GH 2022/23, donde alcanzó el cuarto lugar al formar un histórico tridente junto a Daniela Celis y Julieta Poggio. Ya había ingresado en una edición posterior para ordenar la convivencia y ahora vuelve a sumarle su impronta al juego.

7. Emmanuel Vich

El subcampeón de la undécima edición y dueño de un récord mundial indiscutido: es el jugador que más votos negativos recibió por parte de sus compañeros dentro del confesionario (101 votos). Tras relanzar su carrera musical, vuelve al reality que lo consagró.

8. Fabio Agostini

El modelo español que se coronó ganador de La Casa de los Famosos y que ya había pisado la casa de Generación Dorada durante un intercambio de participantes. Su regreso promete reactivar los frentes abiertos que dejó en su anterior estadía.

Enterate de todo el minuto a minuto de Gran Hermano, las nominaciones y lo que pase en la convivencia con nuevos integrantes en la pantalla de El 9 Televida.