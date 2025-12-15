Revelaciones, secretos y un ADN que lo cambia todo en La Traición

Revelaciones familiares, secuestros, amenazas y un ADN que cambia destinos marcan los capítulos más intensos de Aldatmak, la exitosa novela turca que en Argentina se emite como La Traición por El 9 Televida.

La Traición entra en una etapa decisiva: secretos largamente ocultos salen a la luz, alianzas se quiebran y Güzide y Oylum quedan atrapadas en una red de mentiras, peligros y decisiones que lo cambiarán todo. La novela turca de las 14:30 horas se viene con capítulos imperdibles esta semana de diciembre.

La tensión no da respiro en La Traición , la ficción turca que mantiene en vilo a la audiencia de El 9 Televida cada tarde. La semana comenzó con una confesión explosiva: Yeşim entregó finalmente al bebé de Oylum y reveló que la verdadera responsable del secuestro fue nada menos que la madre de Behram. Sin embargo, su traición tuvo consecuencias inmediatas. La mujer perdió su casa —comprada por la poderosa matriarca solo para dejarla en la calle— y además fue violentamente amenazada, quedando completamente vulnerable.

En paralelo, Tarık insistió en que sus hijos se sometieran a un análisis de ADN con la excusa de definir cuestiones hereditarias. El resultado fue devastador: en la clínica, Tarik y Güzide descubrieron que Oylum no es su hija biológica. El hallazgo sacudió a Güzide, quien comenzó a cuestionar todo lo que creía saber, sin imaginar que esta verdad es apenas la punta de un iceberg mucho más oscuro.

Mientras tanto, el conflicto se trasladó a Tolga. Celin, cada vez más preocupada por la conducta errática y hostil de su pareja, comenzó a seguirlo sin saber que estaba en grave peligro. El amigo de Behram, Kahraman, convencido de que Tolga fue responsable de su internación, ordenó su secuestro. Gracias a la insistencia de Celin, Oltan logró intervenir a tiempo y evitar un desenlace aún peor.

Oylum, reencontrada con su bebé, enfrenta su propio calvario. El estado de Behram y una exigencia directa de Kahraman la colocan ante una decisión crucial que podría cambiar las reglas del juego en su guerra con la familia Dicleli. Cada hora que pasa, la lucha por proteger a su hijo se vuelve más crítica.

Como si fuera poco, un terrible accidente deja a Güzide envuelta en una pesadilla judicial. Acusada injustamente, decide avanzar con confianza, sin saber que ese paso la enfrentará a un nuevo y peligroso enemigo.

Así, La Traición confirma por qué es uno de los dramas más atrapantes de la pantalla: nada es lo que parece y cada decisión tiene consecuencias irreversibles.