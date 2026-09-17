Reubicación confirmada: el cura DJ, Guilherme Peixoto, tocará en el Teatro Griego Frank Romero Day

El gran misterio sobre el nuevo destino del show del Padre Guilherme Peixoto en Mendoza llegó a su fin. En una confirmación exclusiva para elnueve.com, la productora Cenit Producciones ratificó que el esperadísimo espectáculo de música electrónica y espiritualidad se trasladará al emblemático Teatro Griego Frank Romero Day. Las razones del cambio, la validez de las entradas ya vendidas y los detalles del despliegue internacional.

La incógnita sobre la nueva locación del masivo espectáculo del Cura DJ en la provincia se resolvió de manera definitiva. Luego de rescindir el contrato para la fecha en el Parque Dueño del Sol de Junín debido a complicaciones logísticas y la distancia para los espectadores, la organización definió el escenario más icónico de Mendoza.

En exclusiva para elnueve.com, se confirmó que el show del afamado sacerdote y músico portugués Padre Guilherme Peixoto se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day. El Gobierno de la Provincia de Mendoza oficializará la medida en el transcurso de la tarde de este jueves.

Infraestructura técnica superior para un show internacional

Desde Cenit Producciones explicaron que la elección del anfiteatro responde a óptimas condiciones técnicas, de seguridad y accesibilidad requeridas para un evento de esta envergadura: “Este cambio de escenario permitirá ofrecer una experiencia superior en términos de infraestructura técnica, seguridad y comodidad para el masivo público asistente”, ratificaron desde la productora a elnueve.com.

El show mantendrá su propuesta integral de nivel internacional, combinando un imponente despliegue técnico de sonido e iluminación junto a un paseo gastronómico con food trucks, sectores recreativos y espacios de relajación para toda la familia.

Entradas válidas y venta de tickets

Ante el cambio de locación, la organización llevó tranquilidad a los fanáticos y confirmó que el espectáculo mantendrá exactamente las mismas condiciones comerciales:

Validez de tickets: Las entradas adquiridas previamente para el show en el Este mantendrán su absoluta validez sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Venta disponible: Tras haberse agotado la primera preventa en tiempo récord, los tickets restantes se pueden seguir adquiriendo a través de la plataforma Entradaweb.

Con la confirmación del Frank Romero Day como sede definitiva, Mendoza se prepara para recibir una cita histórica que combinará música electrónica, espiritualidad y turismo internacional.