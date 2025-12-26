Reset corporal entre Fiestas: ¿Cómo desintoxicar el organismo?

Tras los excesos de las cenas navideñas, el cuerpo suele manifestar fatiga, pesadez y retención de líquidos. El periodo entre Nochebuena y Año Nuevo es la ventana ideal para realizar una limpieza profunda. A través de la hidratación estratégica, el poder de los jugos verdes y el movimiento físico, es posible ayudar al hígado a procesar las toxinas y llegar al próximo brindis con una energía renovada.

Las festividades de fin de año suelen estar marcadas por las “comilonas” y un consumo de alcohol superior al habitual. Estos excesos no solo aportan calorías vacías, sino que sobrecargan el sistema digestivo y, fundamentalmente, al hígado, el gran laboratorio de nuestro cuerpo. “Para evitar que la sensación de hinchazón se vuelva crónica, es vital implementar un plan de choque natural que permita drenar toxinas y desinflamar los tejidos”, sostiene la nutricionista María de los Ángeles Giménez.

-¿Qué tenemos que hacer pata realizar un detox?

El primer paso para “limpiar” el organismo tras el alcohol y las grasas saturadas es la hidratación masiva. El agua es el vehículo principal para que los riñones filtren los desechos. Sin embargo, no basta con beber agua mineral; debemos sumar frutas y verduras con alto contenido de agua y fibra.

Consumir vegetales de hoja verde, sandía, melón y cítricos ayuda a restituir los minerales perdidos por la deshidratación alcohólica. Estos alimentos funcionan como diuréticos naturales que eliminan el sodio retenido, responsable de la pesadez en las extremidades y el rostro.

-¿Los licuados son efectivos en este sentido?

“Dentro del mundo de la nutrición funcional, la manzana verde destaca como la aliada número uno del hígado. Gracias a su contenido de ácido málico, ayuda a suavizar las acumulaciones en la vesícula y facilita la eliminación de grasas.

Un consejo infalible para estos días es comenzar la mañana con un licuado verde que combine ingredientes con propiedades depurativas específicas:

Manzana verde: Limpia el hígado.

Limpia el hígado. Apio: Gran diurético y remineralizante.

Gran diurético y remineralizante. Pepino: Aporta una hidratación extrema y frescura.

Aporta una hidratación extrema y frescura. Limón: Su vitamina C ayuda a sintetizar materiales tóxicos en sustancias que pueden ser absorbidas por el agua”.

¿Hay que mover el cuerpo para antioxidar?

“Totalmente. El detox no es solo lo que ingerimos, sino lo que gastamos. Mover el cuerpo es fundamental para activar la circulación linfática, que es la encargada de transportar las toxinas hacia los órganos de excreción.

Ejercicio aeróbico: Salir a caminar, trotar o andar en bicicleta a una intensidad moderada promueve la sudoración, otra vía de eliminación de desechos. Además, el oxígeno extra ayuda a oxidar las grasas acumuladas.

Entrenamiento de fuerza: No hay que descuidarlo. El músculo es un órgano metabólicamente activo; trabajar la fuerza ayuda a regular los picos de glucosa en sangre tras los atracones de pan dulce y confituras, mejorando la sensibilidad a la insulina”.

Dormir y comer con calma

Es fundamental entender una premisa: ningún licuado verde compensa un estilo de vida caótico. El cuerpo no logrará deshincharse si seguimos comiendo de más por inercia, si dormimos pocas horas o si mantenemos niveles de estrés elevados. El descanso nocturno es el momento en que el hígado realiza sus funciones de limpieza más importantes; sin un sueño reparador de 7 u 8 horas, el proceso detox se interrumpe.

Tips Saludables para estos días:

Evitá las harinas blancas: Reemplazalas por cereales integrales para no sumar más inflamación intestinal.

Reemplazalas por cereales integrales para no sumar más inflamación intestinal. Cero alcohol entre fiestas: Dale un respiro total a tu hígado antes del brindis de Año Nuevo.

Dale un respiro total a tu hígado antes del brindis de Año Nuevo. Infusiones naturales: El té de jengibre, boldo o diente de león después de las comidas facilita la digestión.

El té de jengibre, boldo o diente de león después de las comidas facilita la digestión. Porciones controladas: Escuchá las señales de saciedad de tu cuerpo. No comas solo porque “sobró comida”.

“Al final del día, desintoxicar es un acto de amor propio. Se trata de devolverle al organismo su equilibrio natural para disfrutar de lo que queda de las fiestas con salud y vitalidad”.

