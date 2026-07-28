Rescataron con vida a un caniche que pasó 29 días bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

“Beily”, de solo 2 años, sobrevivió casi un mes atrapado entre las ruinas. Los rescatistas lo encontraron junto al cuerpo sin vida de su dueña, a quien protegió hasta el último momento.

En medio de la devastación y el dolor que dejaron los terremotos que sacudieron a Venezuela a fines de junio, un verdadero milagro de supervivencia conmovió al mundo entero. Beily, un pequeño caniche de dos años, fue rescatado con vida tras permanecer 29 días atrapado bajo toneladas de escombros en la localidad de Catia La Mar.

El hallazgo se produjo durante las últimas tareas de remoción de ruinas. Los brigadistas no solo se sorprendieron por la increíble resistencia física del animal para sobrevivir casi un mes sin alimento ni agua a la vista, sino por el lugar exacto donde se encontraba: el perro permanecía recostado al lado del cuerpo sin vida de su dueña, en un conmovedor acto de protección que se mantuvo hasta el último instante.

El emotivo reencuentro con su familia

Tras ser extraído de las Ruinas, Beily fue entregado inmediatamente a los familiares de su dueña fallecida, entre ellos a Victoria, una niña de 11 años que relató con profunda emoción el momento en que le avisaron que habían visto a un perro blanco con vida.

“Me dicen ‘blanco’, me bajé de la moto y salí corriendo. Cuando lo veo, lo reconozco y sé que es Beily. Lo llamé para ver si me reconocía, pero estaba muy ido”, contó la pequeña en diálogo con medios internacionales, describiendo el estado de desorientación y shock que atravesaba la mascota.

Victoria también confirmó el emotivo detalle que hallaron los rescatistas al remover las losas: “Estaba tratando de proteger a mi mamá”.

Una recuperación que llena de esperanza

Inmediatamente después de ser retirado de la zona de desastre, el caniche fue derivado a una clínica veterinaria para iniciar un intenso tratamiento de estabilización y rehidratación.

Una de las profesionales que se ofreció de forma voluntaria para liderar su rehabilitación médica expresó el profundo impacto que causó el caso entre los rescatistas y el personal de salud: “Entre tanto dolor, tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo”, destacó la veterinaria a cargo de su evolución.

La historia de Beily ya recorre el mundo a través de las redes sociales, transformándose en un símbolo de fidelidad animal, resistencia e ilusión en medio de la tragedia.