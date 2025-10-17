Repudio absoluto: un estudiante se disfrazó de “mujer violada” en su viaje de egresado y subió el video a sus redes

El hecho ocurrió en una fiesta de disfraces en un boliche de Bariloche. Las imágenes se viralizaron y provocaron el rechazo de los grupos feministas, las autoridades del colegio y la comunidad local.

En los primeros 15 días de octubre Argentina pasó de tener una víctima fatal por violencia de género cada 36 horas a una cada 28. En lo que va del año, 196 mujeres han sido asesinadas, sólo por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, parece que la toma de consciencia al respecto y la realidad están muy lejos de cambiar, es que los sucesos sobre muestras de violencia machista no cesan.

Este miércoles la novedad llegó de San Juan. Con un video en donde secuestraban a una chica, con la idea de promocionar una fiesta de Halloween. Hoy jueves, la noticia llega desde Bariloche. En el marco de un viaje de egresados, unos chicos no tuvieron mejor idea que disfrazar a uno de ellos como “una mujer violada”.

El adolescente, de la escuela cordobesa IPET 267 de la localidad de Bell Ville, llevaba un vestido roto y el cuerpo pintado con manchas rojas que simulaban sangre, mientras que, en la espalda, tenía escrita la palabra “violada”.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó inmediata indignación; incluso de los propios compañeros del muchacho que lanzaron un comunicado en nombre de toda la división: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

En cuestión de horas, distintos docentes y usuarios expresaron su repudio, señalando la gravedad de banalizar la violencia de género.

“Lo que para algunos puede parecer una broma o un disfraz, para miles de mujeres es una experiencia traumática y cotidiana. No se trata de humor, se trata de empatía y responsabilidad”, señalaron desde la Red de Mujeres de Río Negro en un comunicado.

Desde el Municipio y la Secretaría de Género local también se pronunciaron sobre el hecho, recordando que la violencia contra las mujeres “no puede ser motivo de parodia ni entretenimiento”. Además, se informó que la empresa de viajes y el boliche fueron contactados para que revisaran sus protocolos de actuación frente a situaciones de este tipo.

“Estos gestos nos recuerdan que aún hay mucho por hacer para erradicar los estereotipos y la naturalización de la violencia”, expresó una docente de la zona.