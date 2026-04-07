Repudian a Solange Abraham por reírse del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

Mientras el público y la producción se muestran preocupados por la salud de la actriz, Solange Abraham quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de un video donde se burla abiertamente de la caída de su compañera.

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada no solo dejó un vacío en la casa, sino que encendió una nueva y feroz polémica. Mientras el público y la producción se muestran preocupados por la salud de la actriz, Solange Abraham quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de un video donde se burla abiertamente de la caída de su compañera.

Una risa que generó indignación

A pesar de que los participantes aún no conocen la noticia definitiva sobre la desvinculación de la actriz, el clima de tensión es total. Sin embargo, Solange Abraham no pudo ocultar su enemistad y, en una charla privada con Danelik Galazan, lanzó un comentario que enfureció a los seguidores del reality: “Menos mal que la otra se cayó”, susurró entre carcajadas.

La situación se volvió más incómoda cuando Eduardo, que se encontraba cerca, le preguntó de qué se reía al verla tan risueña. Para evitar el conflicto, la participante intentó ocultar su malicia asegurando que solo se estaba “acordando de algo”, pero las cámaras ya habían registrado el polémico momento.

#GranHermano

Sol riendose de la caida de Andrea y después le decia que era MALA y SINIESTRA pic.twitter.com/C9B5wMOdey — ᒎoako  (@Joaking_01) April 7, 2026

El repudio en las redes sociales

El clip no tardó en volverse viral en X (antes Twitter) e Instagram, donde los fanáticos de la “reina de las telenovelas” estallaron contra la joven tucumana. Muchos usuarios tildaron su actitud de “nefasta” y “cruel”, señalando que no tuvo un mínimo de empatía ante un accidente que terminó con Andrea del Boca hospitalizada y bajo estudios complejos como tomografías y radiografías de tórax.

Un juego que cruza los límites

Cabe recordar que Solange Abraham y Andrea del Boca mantenían una rivalidad declarada desde hace semanas, con varios cruces verbales de alto voltaje. Sin embargo, para gran parte de la audiencia de Canal 9 Televida, esta vez la participante cruzó un límite ético al celebrar una desgracia física que le costó el lugar en la competencia a la reconocida actriz.

Mientras la producción evalúa cómo informar a la casa sobre la salida definitiva de la artista, la imagen de Solange quedó fuertemente golpeada de cara a la próxima gala de eliminación. ¿Le pasará factura el público por su falta de compañerismo?