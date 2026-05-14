Repechaje en suspenso: el duro motivo personal que alejaría a Yipio de Gran Hermano

. Yipio, la comediante uruguaya que debió abandonar la casa hace apenas una semana, enfrentará los días más difíciles de su vida fuera del reality, lo que pondría en jaque su regreso a la competencia.

El camino hacia el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada sumará una baja de peso que conmoverá a la audiencia de El 9 Televida. Yipio, la comediante uruguaya que debió abandonar la casa hace apenas una semana, enfrentará los días más difíciles de su vida fuera del reality, lo que pondría en jaque su regreso a la competencia el próximo miércoles 20 de mayo.

El motivo detrás de su posible ausencia es estrictamente familiar: su madre, Laurita, será sometida a una compleja operación de columna este jueves. La jugadora, que pasó de la euforia del aislamiento a la crudeza de una sala de hospital, compartió su angustia en redes sociales: “El cansancio es total y ya la angustia desborda bastante. No entiendo cómo el miércoles pasado estaba en la casa y ahora estoy encerrada en un hospital”.

Prioridades y sacrificio

La salida de Yipio fue uno de los momentos más emotivos de la temporada, cuando “El Big” le comunicó la situación de salud de su madre en el confesionario. Ante la falta de red familiar para cuidar a su hija menor y acompañar a Laurita, la standupera no dudará en priorizar su rol de hija, aunque sus ganas de volver al juego permanezcan intactas.

“Para mí era una oportunidad única, una exposición increíble y un laburo”, se defendió ante las críticas de algunos usuarios por manifestar su deseo de reingresar en medio de la crisis. Sin embargo, la realidad hospitalaria impondrá sus propios tiempos, y el postoperatorio de su madre definirá si podrá ser parte de la gala de reingresos.

El apoyo de sus seguidores

Mientras acompaña a su madre —a quien describió con humor como “porfiada nivel Dios” y desesperada por volver a casa—, Yipio seguirá conectada con sus “gurises” de la casa desde sus plataformas digitales. La comunidad de Gran Hermano se volcará a las redes para enviarle “buenas vibras” en este jueves clave para la salud de Laurita.