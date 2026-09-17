Renuncia indeclinable y escándalo: ¿qué pasó que Eliana Guercio pegó el portazo en A la Barbarossa?

Una bomba sacudió la mañana de la televisión, Eliana Guercio presentó su renuncia como panelista del programa conducido por Georgina Barbarossa en El 9 Televida y abandonó el grupo de trabajo. Acá, todos los detalles.

La resaca mediática tras la consagración de Gran Hermano: Generación Dorada se cobra sus primeras víctimas en los paneles de la televisión. Este jueves 17 de septiembre, se confirmó la sorpresiva renuncia de Eliana Guercio a A la Barbarossa, el ciclo matutino que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de El 9 Televida.

La exvedette tomó la decisión de dar un paso al costado de manera tajante, retirándose incluso del grupo de WhatsApp del equipo. Ángel de Brito se encargó de revelar en LAM el contenido de su mensaje de despedida: “Hace tres meses me quise ir, me dijeron que no me fuera. Hoy comuniqué que no volvía más. Gracias a todos, me voy agradecida por la oportunidad”.

Murmullos en el aire y choques en el panel

Si bien el detonante principal parecía ser un fuerte cruce reciente con Andrea del Boca (exintegrante de la casa más famosa), De Brito explicó que la salida es consecuencia de una acumulación de tensiones y mala convivencia interna:

Sototo y chicanas: El periodista reveló la interna con Diego Brancatelli . “Cuando hablaba, le hablaba por abajo y Eliana se iba calentando; después quedaba como una loca peleando sola porque el otro le hablaba por abajo. Tuvo varios encontronazos y nunca cayó bien en el grupo” , detalló.

Tensiones en vivo: Guercio ya había protagonizado un momento tirante con la propia Georgina Barbarossa semanas atrás al sugerir que el sobrepeso de Yisela “Yipio” Pintos la beneficiaba en el juego (“Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada”), provocando el freno en seco de la conductora: “No lo voy a permitir, se cancela”.

La acusación de Laura Ubfal y su extenso descargo

A la suma de conflictos dentro del matutino se le sumó la explosiva pelea que mantuvo con Laura Ubfal en el debate nocturno del reality, donde la periodista la tildó de “gordofóbica” en pleno aire tras una broma con Yipio.

Ante la gravedad del calificativo, Guercio emitió un duro comunicado en sus redes sociales para defender su trayectoria de más de dos décadas en los medios: “Puedo equivocarme, puedo expresarme mal o elegir una palabra desafortunada, pero no soy gordofóbica. Si después de 20 años de televisión el argumento para definir quién soy es una frase, estamos frente a un error de comunicación y no ante un patrón. Exijo que me juzguen por lo que dije, no por lo que decidieron que soy”, sentenció la panelista.

Sin intenciones de dar marcha atrás y tras haber comunicado su baja definitiva a la producción de Telefe, Guercio cierra su etapa en el programa matutino dejando un panel convulsionado y con reemplazos a definir para la pantalla de El 9 Televida.