Regreso esperado y a pura emoción: vuelve “Cine de autor” con Sergio “Coco” Gras a la pantalla de El 9 Televida

Este sábado 31 de octubre a partir de las 00:00, El 9 Televida marca el regreso tan pedido y esperado de “Cine de autor”, el clásico ciclo conducido por Sergio “Coco” Gras. Con una propuesta única centrada en la industria nacional y regional, la pantalla se encenderá con grandes títulos dramáticos, románticos, experimentales y documentales, acompañados por entrevistas mano a mano con los directores más destacados de nuestra provincia.

El talento, el arte y las historias de nuestra región vuelven a tener su espacio de privilegio en la televisión abierta. Con la conducción de Sergio “Coco” Gras, “Cine de autor” regresa a la pantalla de El 9 Televida para ofrecer una alternativa imperdible destinada a los amantes del séptimo arte, rescatando producciones que reflejan nuestra identidad, paisajes y miradas creativas.

El ciclo se consolida como un espacio único donde conviven el cine dramático, romántico, independiente, experimental y documental, priorizando el valor de la industria nacional y, de manera especial, el pujante cine mendocino.

Estreno de lujo para el debut: “Paisaje” en Alta Montaña

La gran apuesta para la primera emisión de este sábado a las 00:00 horas será el estreno televisivo exclusivo de “Paisaje”, la aclamada película dirigida por Matías Rojo.

El film, grabado en los imponentes escenarios naturales de la Alta Montaña mendocina, transportará a los televidentes a una experiencia visual inigualable. Además, el programa contará con una entrevista mano a mano y en profundidad con el director, quien compartirá detalles de rodaje, aprendizajes y reflexiones sobre el proceso creativo del largometraje en un ambiente íntimo y especial.

Un recorrido imperdible por las joyas del cine local

La propuesta de temporada de Cine de autor se extenderá sábado a sábado con una programación curada que incluirá títulos fundamentales del cine de la región, acompañados siempre por charlas exclusivas con sus realizadores. Entre las próximas entregas confirmadas se destacan:

“Road July” , bajo la dirección de Gaspar Gómez.

“Algunos días sin música” , de Matías Rojo.

“Pulsando la vida” , dirigida por Ana Laura Piastrellini.

“Brücher. Crónica botánica inaudita” , un trabajo conjunto de Camila Menéndez y Mariana Guzzante.

“Parque Central” , encabezada por José Kemelmajer.

“Buscando al hombre paloma”, de Laureano Nazar.

Cada entrega ofrecerá una ventana directa al trabajo de los creadores mendocinos, permitiendo conocer los secretos detrás de cada producción cinematográfica.

No te pierdas el gran regreso de “Cine de autor” con la conducción de Sergio “Coco Gras”, este sábado desde las 00:00 horas, por la pantalla de El 9 Televida y seguí toda la cobertura y novedades a través de elnueve.com.