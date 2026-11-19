La nueva semana de MasterChef Celebrity arrancó con uno de los desafíos más icónicos, caóticos y temidos de toda la competencia: el regreso del muro. Luego de que Elizabeth “La Negra” Vernaci utilizara el beneficio de la medalla dorada para conformar las duplas de la noche, los participantes debieron cocinar completamente separados y comunicarse a los gritos para lograr dos platos idénticos en apenas 60 minutos.

Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a subir la apuesta en el inicio de esta nueva semana de competencia en El 9 Televida. Con el objetivo de asegurarse un lugar en el balcón rumbo a la noche de beneficios, los concursantes debieron enfrentarse a una prueba donde el oído, la paciencia y la coordinación pesaron tanto como la técnica culinaria.

El beneficio de la Negra Vernaci y el anuncio del muro

Antes de encender las hornallas, Wanda Nara le comunicó a Elizabeth Vernaci el privilegio obtenido por haber ganado la medalla dorada en la ronda previa: elegir a su propio compañero y definir el resto de las duplas. “Me gusta Giralt porque es tranquilo”, explicó la locutora al seleccionar al periodista deportivo. De esta manera, las parejas quedaron conformadas por Vernaci y Pablo Giralt, Hernán “Mala Fama” Coronel y Julieta Poggio, Edith Hermida y Rocío Robles, y Sebastián Presta junto a Lizy Tagliani.

Una vez que descubrieron que cada pareja tenía ingredientes diferentes bajo sus cajas misteriosas, Damián Betular presentó al gran protagonista de la jornada: “Participantes, además del misterio de esas cajas, tenemos una gran sorpresa. Un invitado internacional que es un poco hosco y que no lo quiere todo el mundo. Le damos la bienvenida al muro”.

60 minutos a los gritos y los platos de cada dupla

Con la estructura dividiendo el estudio a la mitad, solo uno de los integrantes de cada equipo contaba con el menú de la receta para guiar a su compañero sin poder verlo. “El desafío de hoy es preparar exactamente el mismo plato cada persona de la dupla. Mismos platos, vajilla, emplatado y sabor en 60 minutos”, exigió Betular, mientras que Germán Martitegui remarcó que la comunicación sería clave porque “platos exactos” significaba realmente “platos idénticos”.

Así quedaron asignadas las preparaciones de la noche:

Rocío Robles y Edith Hermida: crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas.

Sebastián Presta y Lizy Tagliani: brownie con toffee y compota de frutillas.

Mala Fama y Julieta Poggio: albóndigas con polenta cremosa.

Pablo Giralt y Elizabeth Vernaci: mollejas al verdeo con papas noisette.

Seguí todas las galas, los momentos más divertidos y el minuto a minuto del reality culinario en la pantalla de El 9 Televida.