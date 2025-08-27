Red trata y explotación sexual: Cayó la madre de una vedette que ofrecía trabajos falsos y captaba jóvenes

Este miércoles fue detenida Elizabeth Rodrigo en la Ciudad de Buenos Aires acusada de ser parte de una red de explotación sexual y económica de mujeres. Ella ofrecía trabajos falsos y captaba mujeres para ser explotadas sexualmente en La Plata.

En las últimas horas de este miércoles, la Policía Federal realizó un operativo en la Ciudad de Buenos Aires en donde detuvo a Elizabeth Rodrigo, de 62 años, acusada de captar a jóvenes para una red de trata y explotación sexual. Mediante propuestas laborales falsas de trabajo doméstico, las chicas ingresaban al circuito que funcionaba en la ciudad de La Plata. Ella era la fotógrafa de la organización que luego subía las imágenes de las chicas a un sitio web en donde eran prostituidas. Su arresto hubiera sido uno de tantos de estos tristes casos, a no ser porque es la madre de una vedette que supo protagonizar un escándalo que culminó con el matrimonio de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

Elizabeth Rodrigo, la mujer detenida, es la madre de Ayelén Paleo, la mujer por la que Santiago Bal y Carmen Barbieri terminaron separándose en el año 2011, y cuyo escándalo fue tapa de todos los medios del espectáculo argentino.

El arresto de la madre de la actriz y bailarina, se dio en el marco de una investigación judicial que terminó este miércoles con 15 allanamientos simultáneos.

La investigación permitió desarticular parte de una presunta organización delictiva dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres con ramificaciones en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

La banda engañaba a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse.

Según consta en la investigación, la madre de Ayelén Paleo, cumplía un rol de “logística – fotógrafa”, encargada de producir material para las publicaciones en sitios web de ofrecimiento sexual.

En su domicilio se secuestraron computadoras, notebooks, un disco externo, cámaras fotográficas, ocho teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización para fotografías destinadas a una plataforma.

No fue la única detenida. En total, se concretaron otras dos detenciones, una aprehensión y una imputación y fueron rescatadas 12 de víctimas.